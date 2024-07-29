Красиво, но непрактично: 13 вещей, которые лучше не ставить на холодильник

То ли из-за небольших размеров кухни, то ли из-за желания украсить жилище, верхняя часть холодильника нередко становится "полочкой" для разнообразных вещей и продуктов. Однако некоторым из них лучше найти новое место.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Почему лучше не хранить вещи на холодильнике

Существует несколько причин, почему не следует хранить продукты в верхней части холодильника.

По мнению клининговых экспертов, если вы держите верхнюю часть холодильника свободной, это помогает поддерживать безопасную и гигиеническую среду на кухне, а также обеспечивает надлежащее функционирование и долговечность прибора.

Существуют и другие причины отказа от такого типа организации пространства, а именно:

падение предметов - если вы храните предметы на холодильнике, они могут легко упасть от вибрации, когда вы открываете и закрываете дверцу;

порча продуктов - тепло, вырабатываемое двигателем холодильника, может повлиять на качество и безопасность определенных продуктов;

нарушения гигиены - пыль, жир и масла естественным образом накапливаются на большинстве поверхностей, в том числе и на холодильнике - и на всем, что там лежит;

нарушение работы холодильника - хранение продуктов сверху означает потенциальную блокировку вентиляции и неэффективную работу холодильника.

Что никогда не хранить на холодильнике

Растения

Растениям может нравиться тепло прибора на короткий период, но стараться регулярно поливать их будет нелегко. В то же время на такой поверхности почва часто пересыхает под влиянием температуры. Кроме этого, скорее всего, растениям также не будет хватать солнечного света над холодильником.

Хлеб

Хранение хлеба и других хлебобулочных изделий в верхней части холодильника может показаться удобным, но выделяемое теплом тепло может способствовать порче хлеба.

Вино

Вино, как правило, следует хранить в прохладном темном месте, чтобы сохранить его вкус и качество. Однако нагреваемая и не защищенная от света поверхность холодильника - не лучший вариант.

Электронные приборы

Электронные приборы и устройства, такие как тостеры, микроволновые печи или радиоприемники, не следует держать на верхней панели холодильника, так как вибрации от компрессора холодильника могут повредить их деликатные компоненты.

Лекарство

Лекарство никогда не следует хранить в верхней части холодильника по той простой причине, что оно может испортиться. В идеале медицинские препараты должны храниться в сухом и прохладном месте, но верхняя часть холодильника не обеспечивает таких условий.

Кулинарные масла

Хотя масло может храниться при температуре до 30 градусов, оно чувствительно к свету - поэтому не следует хранить его на холодильнике, который еще и сильно нагревается.

Корм для домашних животных

Кроме того, что он может испортиться, он может легко рассыпаться, если упаковка неплотно закрыта или любимец нашел путь, как полакомиться едой. А вот убирать рассыпанный корм на высокой поверхности - не так просто.

Фрукты

Некоторые фрукты выделяют этилен, который помогает им созревать. Кроме того, что не следует хранить определенные фрукты и овощи вместе, поскольку это может привести к их перезреванию, по той же причине не стоит ставить корзину с фруктами в холодильник.

Вазы и хрупкие стеклянные изделия

Вибрация от работы холодильника или даже незначительные случайные удары могут привести к тому, что эти предметы разрушатся, создавая угрозу безопасности и потенциально повреждая прибор.

Средства для уборки

Кроме того, что тепло может повлечь за собой высвобождение летучих химических веществ в воздух, опасность такого хранения заключается в другом.

Если один из контейнеров протекает, содержимое может попасть внутрь холодильника - и тогда продукты придется утилизировать.

Сладости

Если вы пытаетесь спрятать конфеты от любопытных маленьких глаз, холодильник - не лучшее место для них. Сладости могут растаять или стать липкими, особенно если это шоколад, карамель, желейные конфеты или нуга.

Пластиковые контейнеры

С течением времени тепло может расщеплять химические вещества в пластике, которые позже могут попасть в вашу еду.

Легковоспламеняющиеся предметы

Очень важно избегать хранения легковоспламеняющихся предметов, таких как свечи, зажигалки или спички, в верхней части холодильника, поскольку тепло, вырабатываемое прибором, может представлять пожарную опасность в сочетании с легковоспламеняющимися материалами.