"То, что происходит в Ирландии, - это пародия": МакГрегор просит Трампа спасти его страну

Звезда MMA Конор МакГрегор приехал в Белый дом просить президента США Дональда Трампа решить проблемы нелегальной иммиграции в его родной Ирландии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sky News .

Известный ирландский боец смешанных единоборств регулярно открыто выражает свою "обеспокоенность" относительно увеличения количества нелегальных иммигрантов в Ирландии. Поэтому он решил обсудить возможные пути решения этой проблемы с Трампом и представителями его администрации.

"То, что происходит в Ирландии, - это пародия. Наше правительство - это правительство нулевых действий и нулевой ответственности", - сказал он с трибуны в Белом доме.

36-летний спортсмен добавил, что "Ирландия находится на пороге потенциальной потери своей идентичности".

Конор заверил, что "хочет поучиться" у Трампа, который его "вдохновляет".

"Ирландия и США - родные братья. Мы считаем Америку нашим старшим братом. Поэтому важно, чтобы Ирландия была мирной, процветающей страной, чтобы 40 миллионов ирландских американцев чувствовали себя дома, приезжая на родину", - сказал он.

"Поэтому мы хотим, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами продолжались, и мы хотим, чтобы о нас заботился большой брат. США должны заботиться о своем младшем брате. Это то, чего мы хотим", - заявил МакГрегор в Белом доме.

К слову, в своих социальных сетях боец ММА неоднократно критиковал политику ирландского правительства в отношении иммиграции, называя ситуацию "нелегальным иммиграционным рэкетом".

Отметим, что ранее на встрече с ирландским премьер-министром Майклом Мартином Дональд Трамп сказал, что МакГрегор - его любимый ирландец, потому что "у него лучшие татуировки, которые когда-либо видел" президент США.

Кто такой Конор МакГрегор

Это ирландский профессиональный боец смешанных единоборств и боксер. Он является одной из самых известных и популярных фигур в мире MMA, бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе, став первым бойцом в истории UFC, который одновременно владел титулами в двух весовых категориях.

МакГрегор известен своими дерзкими и часто оскорбительными высказываниями в адрес соперников перед боями. Его трэш-ток является частью его имиджа и стратегии продвижения боев, но многие считают его чрезмерным и неспортивным.

МакГрегор неоднократно попадал в скандальные ситуации за пределами спортивной арены, включая: нападение на автобус с бойцами UFC в 2018 году, арест за драку в пабе, обвинения в сексуальных домогательствах и другие инциденты с агрессивным поведением.

В соцсетях он постоянно хвастается роскошным образом жизни, дорогими автомобилями, часами и т.д., что вызывает неоднозначную реакцию у публики.

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