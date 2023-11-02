"То же, что вести переговоры с Путиным": Козловский "проехался" по Кондратюку после скандала

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал решение бывшего продюсера Игоря Кондратюка о его предложении заключить мировое соглашение . Он заявил, что продюсер ответил хамством и пренебрежением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певца в Instagram .

Что рассказал певец

По словам Козловского, он понял, что в дальнейшем общаться с Кондратюком вообще нет смысла. Он считает, что у Кондратюка стоит задача - "слепо и жадно уничтожать", поэтому здравый смысл здесь бессилен.

Также он заявил, что это то самое, что "вести переговоры с Путиным". Козловский также считает, что продюсер не хочет лично говорить с ним из-за страха.

"Сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах. Когда я и сам знаю и не отрицаю, что эти песни пел и буду за это платить. Но, говоря со мной глаза в глаза, придется признавать (или по крайней мере, помнить) все те эпизоды непорядочности, которые имели место в мою сторону все годы сотрудничества, которые в конце концов привели и к прекращению этого сотрудничества, и к судам", - говорится в сообщении.

Он добавил, что Кондратюк никогда его не услышит, потому что его сыновья не держат в руках оружие и не защищают Украину на фронте. К тому же он извинился перед аудиторией за "срач", что ему приходится все это выносить.

Объяснил он это тем, что публичность в этом деле - его единственная броня.

"Если бы его сыновья сегодня служили, возможно, диалог был бы. А так - он меня никогда не услышит. Публичность по этому делу - моя единственная броня. Это гарантия того, что мои слова в очередной раз не перекрутят и не обвинят безосновательно в груде дерьма, которое в мою сторону выливается уже 11 лет", - говорит Виталий.

Игорь Кондратюк отреагировал на решение Виталия Козловского (фото: instagram.com/vkozlovsky)

Что известно о скандале

По словам 38-летнего певца, суды с Игорем Кондратюком длятся уже 11 лет.

Известно, что в 2012 году он расторг контракт и ушел от продюсера, но продолжил исполнять на концертах песни, права на которые принадлежат Кондратюку. Следствием стали судебные иски за нарушение авторских прав, поэтому Козловский виноват экс-продюсеру огромную сумму.

Он заявил, что 1 миллион уже выплатил, но затем появились новые иски. Поэтому он должен еще выплатить бывшему продюсеру 2 миллиона.

Козловский заявил, что военная часть отчисляет из его зарплаты процент на погашение исполнительных производств, еще "в пользу Кондратюка", и на штраф в госбюджет.

Поэтому из-за такой ситуации певец не может сбрасываться на нужды своего подразделения на передовой. Кондратюк при этом не захотел пойти на встречу артисту.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky)