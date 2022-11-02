Тбилиси - новая Москва? Украинец рассказал, что сейчас творится в Грузии

В Грузии, сбежавшие граждане РФ, чувствуют себя как дома. Они гуляют по городам, сидят в ресторанах, покупают жилье и начинают бизнес. Как известно, в трехмилионную Грузию после объявления в России мобилизации приехало 120 тысяч россиян.

О том, как обстоят дела с россиянами в Тбилиси рассказал украинец Гоша Бабанский в Facebook.

Что делают россияне в Грузии

По словам украинца, из-за россиян цены в Грузии выросли в четыре раза.

"Русские гуляют по городу, сидят в ресторанах, тусят в клубах (не всех, в "Басиани" их не пускают), отдыхают с детьми и чувствуют себя как дома. Выкупают жилье, создают бизнес. Их уже приехало примерно 120 тысяч (напоминаю, что в Грузии живет 3 миллиона человек). Благодаря русским, ценам выросли в 4 раза. Скажем, симкарта с безлимитным интернетом в месяц стоит 50 долларов. Таких цен даже в Европе нет", - рассказал Бабанский.

Сейчас на улицах Грузии слышно больше русской речи, нежели грузинской.

"Самое отвратительное, что тебе постоянно нужно подчеркивать, что ты не русский (хотя бы для того, чтобы цену снизить). Понятно, что грузины между украинцами и русскими визуальной разницы не видят. Но доходит иногда до абсурда, когда на тебя нападает русскоязычная, как оказывается позже украинка, которая с ходу советует тебе возвращаться в Россию", - сообщил мужчина.

По словам Бабанского, в Грузии молодежь агрессивно настроена против россиян.

"У власти что-то вроде Януковича или Лукашенко. Русские могут находиться здесь бесконечно. Ситуация имеет 2 решения: либо русские съе*утся, либо, я сейчас не драматизирую, все закончится тем, что их начнут резать. Далее вы сценарий знаете – что происходит когда русских обижают", - резюмировал украинец.

Также в комментариях Бабанский добавил, что россияне меняют автомобильные номера, так как такие авто портят в первый же день. Мало того, некоторые граждане РФ прикрываются украинским флагом.