Екс-чоловік Ані Лорак показав свою нову подругу (фото)

Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу (фото: anilorak.ua)

Ані Лорак розлучилася з Муратом Налчаджіоглу через його зради з іншою дівчиною

Після розставання з українською співачкою Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу довгий час не публікував спільних історій в instagram з дівчатами. Ресторатор і бізнесмен через довгий час після розлучення вирішив у свій день народження показати на фото і відео подругу жіночої статі. У ЗМІ відразу ж стала з'являтися інформація про те, що це його нова пасія.

У четвер, 11 червня, Мурат Налчаджиоглу святкував свій 43-й день народження. На фото і відео радісний іменинник знаходиться в компанії друзів. Кадри опубліковані на офіційній сторінці бізнесмена в Instagram.

Мурат Налчаджиоглу і Лілія (фото: instagram.com/muratnalca)

Судячи з означеної персони, біля Мурата дівчина на ім'я Лілія. В руках в іменинника торт, на якому написано на турецькому привітання "З днем народження, коханий!".

При цьому "СтарХіт" стверджує, що це не просто подруга Налчаджиоглу, а нова пасія. Про дівчину відомо небагато: її звуть Лілія, вона працює візажистом і дає уроки макіяжу. Відзначається, що пара вже разом не один місяць, проте не хоче афішувати свої стосунки.

Варто відзначити, що на фото дівчина ніжно обіймає Мурата. Також іменинник похвалився подарунком зі спільною фотографією з дівчиною.

Мурат Налчаджиоглу і Лілія (фото: instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак відсвяткувала день народження дочки в компанії Кіркорова.

Також раніше ми писали, що Мурат Налчаджиоглу позбувся бізнесу в Києві.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак на відпочинку з молодим коханцем засвітила обручку.

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Автор: Киселева Анна