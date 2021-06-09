TAYANNA зібралася на Євробачення 2022. Кого ще українці хочуть відправити на конкурс

TAYANNA

"Поїхати в Італію я б хотіла на Євробачення, чесно кажучи. На тижні три", - цитує співачку офіційний Instagram-акаунт Євробачення в Україні Evrovision UA.

Артистка, яка свого часу програла скандальний фінал Нацвідбору на Євробачення 2017 гурту O.Torvald, каже, що для участі у наступному пісенному дійстві їй треба себе "переформатувати в психологічному плані, що це про красивий конкурс і не треба там ні з ким тільки боротися та перемагати".

"Тоді напевно я поїду", - підсумувала TAYANNA.

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Макс Барських

Ще у березні фанати українського поп-ідола з усього світу закликали його взяти участь у Євробаченні 2022.

Портал EurovisionIreland навіть випустив статтю "Чи буде Макс Барських представляти Україну на Євробаченні у 2022 році?", яка закінчується такими словами: "Сподіваємося, Макс покаже всій Європі - і заодно всьому світу - свій зірковий талант!".

Щоправда, попри підтримку фанатів, участь артиста у пісенному конкурсі малоймовірна, адже він неодноразово їздив на гастролі в Росію й продовжує це робити. Ну, хіба що, він захоче представляти на Євробаченні 2022 якусь іншу країну.

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

Alyona Alyona

Багато українських фанів хочуть бачити на італійській сцені AlyonaAlyona, яка вже й так відома далеко за межами нашої країни, і талант якої полонив мільйони сердець, про що свідчать численні премії за кордоном.

Сама ж реп-виконавиця сумнівається у доцільності своєї участі в Євробаченні. Вся справа у стилі її творчості.

"Я не впевнена, чи готова… Дивлюся - це такий вокальний конкурс, а у мене більше реп-музика. Я не знаю", - сказала Альона.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Кого ще українці хочуть відправити на Євробачення 2022?

Серед артистів, чиї імена найчастіше зустрічаються у соцмережах під час обговорення найкращого кандидата від України для наступного Євробачення, зокрема The HARDKISS, Вєрка Сердючка, ONUKA, AlinaPash, KAZKA і навіть епатажні KAZAKY.

Але у Андрія Данилка зараз є певні проблеми зі здоров'ям. Навряд чи він захоче "обтяжувати" себе ще й підготовкою до пісенного конкурсу.

У The HARDKISS навесні 2022-го запланований великий стадіонний концерт. Який, напевно, є більш пріоритетним дійством для зіркових рокерів.

Швидше за все, українці знову захочуть побачити на Євробаченні 2022 виконавця, який запропонує драйвову пісню "солов'їною". В такому випадку - ONUKA дуже хороший варіант.

А може, KAZKA теж захоче знову спробувати себе у Нацвідборі? Тим паче, мотивація у Саші Заріцької і Ко має бути неабияка після того, як Go_A зі своїм "Шумом" перегнали хіт "Плакала" у рейтингу найпопулярніших українських пісень на Spotify за всю історію.

Ймовірні представники України на Євробаченні 2022? (instagram.com/eurovision.ua)

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