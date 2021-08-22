TAYANNA поскаржилася на жахливі умови в поїзді Укрзалізниці: таргани, цвіль і пил

TAYANNA поскаржилася на Укрзалізницю через жахливі умови в поїзді, з якими вона зіткнулася під час повернення з "Чорноморських ігор-2021". Українська співачка заявила, що в її купе були таргани, жуки, цвіль і пил.

Про це вона розповіла Instagram-сторіз .

"Я реально потрапила в 80-і роки, коли я їздила на "Чорноморські ігри" саме в таких поїздах", - зазначила артистка.

За її словами, коли вона зайшла в вагон поїзда, то їй здалося, що вона повернулася в 80-і роки.

Нагадаємо, поїзд "Інтерсіті" рознесли в пух і прах. Пасажирка поскаржилася на антисанітарію в туалетах і порівняла їх з вбиральнями в плацкартних вагонах. Вона заявила, що сантехніка там занепала.

При цьому вона пам'ятає, якими були чисті поїзди, коли їх тільки запустили. Зараз же ситуація кардинально змінилася.

Раніше Укрзалізниця потрапила в скандал, коли в мережі показали "трешову" українську електричку сполученням Харків-Золочів. У вагоні пасажири дозволяють собі розпивати спиртне і навіть курити сигарети.

Людям, які курили зробили зауваження, але вони ніяк не реагують. Крім того, в електричці перебував провідник, який теж ніяких дій не вжив.

Користувачі мережі зазначили, що давно вже останній вагон електрички самі пасажири зробили таким, де курять і п'ють.