"Выпадает карта Солнца": таролог рассказала, что будет с Николаевом после войны

Natalis Domini (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)

Что ждет Николаев после победы Украины в войне

Таролог считает, что сотрудничество с западными странами и компаниям позволит некоторым нашим городам обрести новый статус, новейшую инфраструктуру, достопримечательности.

Одним из таких городов является и Николаев.

"Недавно среднестатистический город превратился в Город-герой. Здесь будут проложены новые экономические пути. Это касается морских (реконструкция и восстановление портов), реконструкция вокзала, восстановление аэропорта. Новый этап в речном транспорте по реке Южный Буг и Ингул", - прогнозирует Natalis Domini.

Так выглядит центр Николаева после обстрелов (фото: Getty Images)

Как быстро отстроят Николаев после войны

Эксперт отмечает, что кураторство начнется в полной мере после окончания войны.

"Наладится торговля, международные и межрегиональные связи. Это будет страна, не компания, не штат. Где руководил мужчина. Эта страна находится в Европе. Дания и Франция могут в этом участвовать", - говорит женщина и отмечает: речь не про Германию или Бельгию.

"Отстроят или нет? Однозначно - да. Выпадает карта Солнца", - сообщила таролог.

Последствия обстрелов в Николаеве (фото: Getty Images)

Будут и трудности

Эксперт прогнозирует также и трудности в будущем, связанные с Николаевом.

"Школы и сады. С этим аспектом могут возникнуть сложности. Старые конфликты, палки бюрократии в колесах восстановления Николаева будут тормозить процесс", - говорит таролог.

Однозначно, подчеркивает Natalis Domini, нужно искать нестандартные варианты решения проблемы с помощью благотворительных международных фондов.

"Следует подходить с обновленным мышлением к вопросу реконструкции целых комплексов и кварталов", - рассказала она.

Natalis Domini (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)

"До победы кардинальных изменений в сфере образования не стоит ожидать. Однако после победы последует гармоничное завершение периода. Здания высших учебных заведений отстроят обязательно. Знания будут более чем реальными, будут развиваться профессии связанные с логистикой, получит развитие военное дело", - резюмировала таролог.

Отметим, что за последние 3-4 недели в Николаев вернулись около 20-30 тысяч жителей. После освобождения Херсона ВСУ в городе значительно уменьшилось количество обстрелов.

Сейчас город старается функционировать, как в довоенном режиме, если не считать проблему с водой...

В Николаеве - большие проблемы с водой (фото: Getty Images)