Таро-гороскоп на 26 августа: Близнецы нарвутся на скандал, а Раков закружит ураган перемен

В понедельник, 26 августа, Близнецам стоит быть осторожнее, Рыбам нужно отказаться от авантюр, а Тельцы смогут поставить себя на первое место. Кроме этого, Раков ждут невероятные перемены.

Овен

Вам выпала карта "Луна". Вы можете сильно ошибаться и даже об этом не подозревать. Снимите розовые очки, вам стоит обратить внимание на "слепые зоны" в жизни, которые постоянно не попадают в поле вашего зрения.

Телец

Ваша карта на 26 августа - "Семерка Пентаклей". Занимайтесь любимым делом и не позволяйте окружающим красть ваше время. Вам стоит поставить себя на первое место.

Близнецы

Ваша карта этого дня - "Император". Откажитесь от конфликтов. Не стоит спорить, даже если вам очень хочется доказать свою правоту. Вы можете нарваться на серьезный скандал, если пойдете на поводу у своих эмоций.

Рак

Ваша карта на понедельник - "Мир". В этот день вы можете принять очень серьезное решение. Оно поможет вам найти удачу и кардинально изменить жизнь.

Лев

Вам выпала карта "Четверка Жезлов". Начните эту неделю с отдыха и релакса, не стоит нагружать себя сразу несколькими задачами. Работа подождет, вам нужно расслабиться.

Дева

Ваша карта на 26 августа - "Девятка Кубков". А это значит, что вам повезет. Вы сможете сорвать куш, получить интересное предложение, повышение или даже премию.

Весы

Вам выпала карта "Паж Кубков". Сфокусируйтесь на своих целях. Вы можете добиться успеха, если приложите максимум усилий. Этот день точно не для отдыха и веселья, пора действовать.

Скорпион

Для вас карта понедельника - "Маг". Подумайте, чем вы можете помочь тем, кто рядом с вами. Скорее всего, вы сможете найти креативное решение, благодаря которому решатся все проблемы.

Стрелец

Ваша карта на 26 августа - "Двойка Кубков". Не стыдитесь своих чувств. Говорите о том, что любите, это очень важно. Решитесь на первый шаг, даже если очень страшно.

Козерог

Вам выпала карта "Рыцарь Кубков". Прислушивайтесь к своим желаниям и не игнорируйте их. Вам стоит начать совершать смелые поступки, авантюры будут удачными.

Водолей

Ваша карта на понедельник - "Паж Мечей". Будьте мудрее, Вселенная пошлет вам знак, который нужно не просто заметить, а еще и понять. Этот день будет действительно важным.

Рыбы

Вам выпала карта "Семерка Кубков". Постарайтесь не рисковать, не испытывайте свою удачу. Будьте благодарны за все, что имеете, и обязательно начните это ценить.