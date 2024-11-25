Таро-гороскоп на неделю. У кого сбудутся все мечты, а кто столкнется с потерями и трудностями

Овен

На этой неделе вам стоит ожидать перемен, возможно, вы окажетесь в центре событий, и удача будет на вашей стороне. Карты Таро предсказывают цикл изменений, которые могут повлиять на вашу жизнь в лучшую сторону. Важно не бояться этих изменений и принимать их с открытым сердцем.

Телец

На этой неделе могут возникнуть трудности в отношениях или эмоциональные переживания. Вам выпала карта, которая символизирует боль и разочарования, возможно, вам предстоит столкнуться с неприятной ситуацией, но важно помнить, что это временно, и вы сможете пережить эти моменты.

Близнецы

Вы будете ощущать контроль и силу в своих действиях на этой неделе. Карта Императора символизирует порядок, структуру и ответственность. Это время для того, чтобы взять на себя роль лидера, быть уверенным в своих решениях и укрепить свои позиции в личной и профессиональной жизни.

Рак

Будьте внимательны к своим желаниям и внутренним ограничениям. Карта Таро, которая вам выпала, может указывать на то, что вы можете быть подвержены зависимостям или иллюзиям. Период актуален для того, чтобы освободиться от старых страхов и не дать своим слабостям взять верх.

Лев

Представителям этого зодиакального созвездия с 25 ноября по 1 декабря следует принять важные решения, касающиеся отношений или выбора между несколькими вариантами. Обратите внимание на то, что важно выбрать с любовью и ответственностью.

Дева

Для Дев эта неделя будет временем внутренней силы и терпения. Карта символизирует умение контролировать свои эмоции и преодолевать сложности. Это отличное время для того, чтобы проявить решительность и уверенность в себе.

Весы

На этой неделе Весам стоит быть готовыми к неожиданным изменениям, которые могут перевернуть ваши устоявшиеся представления о жизни. Карта, которая выпала, символизирует разрушение старого, но это может привести к освобождению и новым возможностям. Постарайтесь не сопротивляться изменениям.

Скорпион

Будьте осторожны с иллюзиями и недопониманиями на этой неделе. Карта предсказывает эмоциональную нестабильность и склонность к сомнениям. Не все, что вы видите, может быть правдой, поэтому стоит подходить к ситуации с осторожностью и ясным разумом.

Стрелец

На этой неделе вам улыбнутся оптимизм и надежда на будущее. Это хорошее время для того, чтобы следовать своим мечтам и строить планы на будущее. Ваша вера в себя и свои силы будет вознаграждена. Период подходит для восстановления и вдохновения.

Козерог

Не пугайтесь этой карты, она символизирует завершение одного этапа и начало нового. Смерть указывает на трансформацию и освобождение от того, что больше не служит вашему росту. Это время перемен и очищения.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит обратить внимание на внутренний мир и поиск истины. Отшельник символизирует уединение, самопознание и философские размышления. Это хорошее время для того, чтобы разобраться в себе и найти новые цели.

Рыбы

Карты Таро обещают веселую и легкую неделю для Рыб. Это время для новых начинаний, без страхов и ограничений. Это время для того, чтобы посмотреть под другим углом на свою жизнь, экспериментировать и искать новые горизонты. Не бойтесь делать первый шаг в неизвестность.