Таро-гороскоп на неделю. Для кого Вселенная приготовила судьбоносную встречу, а у кого начнется "черная полоса"

Овен

На этой неделе вы почувствуете желание заняться чем-то активным, возможно, физически сложным или даже соревновательным. Это может быть интенсивная тренировка, вызов или участие в командной игре. Возможно, вы будете делать это вместе с семьей или друзьями. Однако карта Таро, которая выпала вам, советует позаботиться о своем здоровье и благополучии.

Телец

Вас ждет встреча с кем-то особенным, и отношения, которые возникнут из этой встречи - будь то дружба, любовь или даже появление нового члена семьи - будут полны любви и будут длиться всю жизнь. Эти новые связи напоминают вам о чудесах жизни, о том, как она полна неожиданностей, и как одно маленькое изменение или новое начало может сделать все гораздо лучше.

Близнецы

Следует уделить внимание не только своему собственному благополучию, но и счастью того, кто вам дорог. Вместе сделайте что-то особенное и запоминающееся, что может оказать вдохновляющее и даже преобразующее влияние на вашу жизнь. Это может быть какое-то мероприятие, небольшое путешествие или просто прогулка. Этот опыт укрепит вашу связь и сблизит вас еще больше.

Рак

На этой неделе стоит отдаться течению. Откажитесь от предвзятых ожиданий и просто позвольте себе идти в потоке, обращая внимание на знаки. Замечайте, распознавайте, реагируйте, и действуйте. Новые новости будут неожиданными и, возможно, поступят из странного источника, но вы почувствуете, что они предназначены именно для вас. Это будет правильное решение.

Лев

На этой неделе сделайте что-то приятное и запоминающееся для самого младшего человека в вашей семье или окружении - возможно, это будет человек творческий, немного уязвимый и нуждающийся в вашем внимании и поддержке. Проводите время вместе, отправьтесь в путешествие, купите ему угощение, просто пообщайтесь или предложите совет и помощь.

Дева

На этой неделе Девам следует сосредоточиться на творчестве. Пересмотрите свой весенний гардероб, создайте новые образы, обновите интерьер в доме, придумайте красивое меню для встречи в выходные или напишите стихотворение о жизни в этот момент. Дайте своему разуму что-то творческое, и вы почувствуете, как возвращается гармония и спокойствие.

Весы

Новолуние побуждает представителей этого знака Зодиака к самоанализу и размышлениям о том, кто они на самом деле на этом этапе жизни, учитывая все изменения и события последних лет. Весы часто адаптируются под других и тратят много энергии на дипломатичность. На этой неделе сосредоточьтесь только на себе.

Скорпион

На этой неделе вы почувствуете желание что-то преобразить, обновить и сделать ярким! Это может быть комната для кого-то из семьи, сад, общественное пространство для соседей, командный проект на работе или что-то, что касается вашего сообщества. С вашим богатым воображением и настойчивостью вы способны генерировать идеи и воплощать их в реальность.

Стрелец

Люди прислушиваются к вам, потому что вы искренни, открыты и говорите прямо, но в то же время можете помочь избежать конфликтов. Этот дар будет особенно полезен для вас на этой неделе, когда нужно помочь разрядить напряжение в социальном, рабочем или семейном кругу и разрешить растущий конфликт.

Козерог

Козерогам крайне нужен перерыв, полноценный отдых и ментальная детоксикация. Найдите хотя бы немного времени для этого на предстоящей неделе, и обязательно сделайте это. Без оправданий. Вам нужно восстановить силы, жизненную энергию и ресурсы, которые вы так активно тратите. Ваше благополучие требует паузы в вашей насыщенной жизни.

Водолей

На этой неделе вам предстоит бороться. Используйте свою энергию и креативность для распространения информации о вещах, которые, по вашему мнению, важно донести до людей. Это может быть что угодно - общественные, идеологические, политические или локальные вопросы. Общайтесь с людьми каждый день, избегая обвинений или нравоучений - это не принесет пользы.

Рыбы

На этой неделе окажите поддержку тем, кто вам дорог и кто сталкивается с утратой или горем. Вы понимаете людей на глубоком уровне, часто лучше, чем они сами понимают себя, и всегда знаете, что сказать или сделать, чтобы помочь тем, кто переживает боль. Протяните руку помощи, делайте добрые и дружеские поступки. Ваше внимание и забота будут оценены больше, чем вы думаете, и это принесет вам ощущение тепла и удовлетворения.