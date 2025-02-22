У 5 знаков Зодиака начинается новая жизнь. Они возродятся из пепла

Гороскоп на следующую неделю, которая начнется уже 24 февраля, сулит большую удачу представителям 5 знаков Зодиака. У них начинается новая жизнь.

Овен

Пришло время отбросить все страхи и сомнения! В ближайшие дни вас ждет прорыв, которого вы давно ждали. Скорее всего, судьба готовит предложение, которое полностью изменит вашу жизнь. Позвольте себе начать все с чистого листа и попрощаться с прошлым.

Лев

Гороскоп на неделю советует вам настраиваться на перемены. Однако для начала вам срочно нужна перезагрузка. Наступает период, когда нужно переосмыслить свои цели, не бойтесь менять свои планы. Вскоре вы сможете возродиться из пепла и начать двигаться вперед с такой скоростью, о которой даже и не мечтали.

Рак

В последнее время вы могли ощущать, что вокруг воцарил настоящий хаос, но теперь все изменится. Вас ждут события, которые помогут залечить старые раны и начать все с чистого листа. Вероятно, в вашу жизнь вернется человек из прошлого, который многое для вас значит.

Стрелец

Вы долго искали свой путь, и теперь у вас начинается новая жизнь. Ближайшие дни принесут знаки и подсказки, не игнорируйте их. Удача будет на вашей стороне, но только если вы решите идти вперед и забудете о старых ошибках. Берите пример с феникса - пора возрождаться.