Таро-гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака ждать счастья, а каким - беды

Новая неделя, с 11 по 17 марта, принесет некоторым знакам Зодиака большое счастье, но кому-то не повезет. Карты Таро сулят насыщенные дни, событий будет немало.

Что ждет именно вас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вас ждет плодотворная неделя. Помимо успехов на работе вы сможете встретиться с важным человеком. И тогда возможно начало старой дружбы. Однако будьте внимательны к своему здоровью, питанию и избегайте сильных нагрузок.

Не бойтесь браться за новые проекты, действуйте активно. Будьте готовы к переменам, верьте в себя и не убегайте от трудностей. Вы способны на многое.

Телец

Используйте выгодные возможности, вас ждет удача в любви, на работе и с финансами. Самое главное - будьте терпеливы с любимым человеком и осторожны в новых деловых отношениях.

Не отказывайтесь от сверхурочной работы, награда будет щедрой. А если кто-то начнет с вами спорить или соперничать - постарайтесь не реагировать. Будьте выше всех склок и выяснений отношений.

Близнецы

Новая неделя подарит вам нечто невероятное. Вы сможете встретить человека, который станет любовью всей вашей жизни. Если же вы уже нашли своего партнера - новый знакомый станет хорошим другом или надежным союзником на работе.

Отправляйтесь в путешествие, обязательно найдите время для отдыха. В этом вам поможет оптимизация графика, некоторые обязанности стоит поручить кому-то другому.

Рак

Вас ждет успех в карьере. Смело планируйте бюджет, начните думать о новой жизни. Вы сможете улучшить обстановку вокруг себя или даже решиться на покупку чего-то глобального.

Будьте готовы к компромиссам в семье и сохраняйте бдительность в романтических отношениях. Прибыль не должна вскружить вам голову. Помните о важном - о любви и честности.

Лев

Эта неделя будет непростой. Вы сможете доказать свою независимость, но это удастся не сразу. Впрочем, после этого вы насладитесь успехом и быстро забудете о проблемах.

Следите за своим питанием и не забывайте заботиться о своем организме. Берегите здоровье и не рискуйте собой ради авантюр. Кроме этого, постарайтесь сгладить острые углы в отношениях с любимым человеком.

Дева

Сохраняйте позитивный настрой, вы сможете легко справиться со стрессом. Переживать не стоит, все проблемы будут незначительными и никак вам не навредят.

Однако будьте осторожны с людьми, которые вам льстят. Делите все на два и прислушайтесь к совету старого друга. Мудрый человек поможет вам не ошибиться.

Весы

Оптимизм и уверенность - ваши ключи к успеху на этой неделе. Не опускайте руки и идите вперед. Вас ждет серьезный прорыв, важно лишь не остановиться в шаге от него.

Помимо этого, вас приятно удивят новые знакомства. Слушайте, но говорите поменьше, сохраните свои секреты в тайне. А вот то, что вам скажут, окажется очень ценной информацией.

Скорпион

На этой неделе вы сможете сорвать куш. Шальные деньги станут для вас приятной и очень важной неожиданностью. Тратьте их с умом, но не жалейте на себя и свои мечты.

Позитивные перемены помогут вам забыть о плохом. Пригласите свою вторую половинку в путешествие или же устройте спонтанный ужин, на которой можно пригласить лучших друзей.

Стрелец

Будьте открыты ко всему новому. Пробуйте все, что вам интересно. Если вам предложат новую работу или же пригласят в гости в другой город - не отказывайтесь сразу, подумайте несколько раз.

Ведите активный образ жизни, ешьте здоровую пищу. Также вы можете записаться на курсы или найти новое хобби.

Козерог

Гармония и удовлетворение - такой будет эта неделя. Вы сможете создать радостную атмосферу дома. Однако будьте осторожны с романтическими отношениями на работе, служебный роман весьма рискован.

Кроме этого, уделите время делам, которые вы упорно игнорировали. Возможно, вам стоит поговорить по душам с человеком, на которого вы затаили обиду.

Водолей

Сохраняйте спокойствие и будьте готовы к неожиданным новостям от дальних родственников. Ваши лидерские качества помогут вам справиться с трудностями. Также вы сможете удачно рискнуть, главное - заранее все продумайте.

Начните приближаться к своей мечте, решайтесь на что-то глобальное. Перемены могут затронуть и ваш дом, возможно, вам придется начать ремонт.

Рыбы

Перед вам откроются новые возможности. Не теряйте решимость и будьте настойчивыми. Также вам стоит отвлечься от рутины, придумайте что-то интересное.

Будьте осторожны с крупными покупками. Откажитесь от импульсивных поступков. Прислушивайтесь к тому, что вам советует семья.