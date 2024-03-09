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У этих знаков Зодиака сбудутся все мечты. Их ждет неделя чудес и радости

Суббота 09 марта 2024 21:01
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У этих знаков Зодиака сбудутся все мечты. Их ждет неделя чудес и радости Кому повезет уже с понедельника (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя (с 11 по 17 марта) исполнит мечты представителей трех знаков Зодиака. Они смогут насладиться жизнью, ведь она наполнится чудесами и радостью.

Какие знаки Зодиака - главные счастливчики недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Эта неделя станет для вас поворотным моментом. Звезды подарят вам целеустремленность и смелость. Вас ждут новые связи. Однако будьте готовы к завершению старых отношений, без этого обойтись не удастся.

Ваши мечты начнут сбываться, важно лишь позволить чудесам все изменить. Не бойтесь сжигать мосты и двигайтесь вперед. Вас ждет незабываемая неделя.

Скорпион

Ваши желания начнут материализоваться. Используйте этот шанс, начинайте мыслить шире и подумайте, чего вы хотите на самом деле. Вам точно не придется теряться в догадках, новые идеи и планы будут генерироваться так, будто вы уже давно о них знали.

В начале недели вас ждет много возможностей. Вы сможете проявить себя на работе. А к выходным готовьтесь к радостным событиям. Дайте себе отдохнуть и развлечься.

Стрелец

Вас ждут приятные сюрпризы. Близкие люди хотят вас удивить и порадовать, будьте готовы принять их знаки внимания. Также не забывайте о важном, эта неделя прекрасно подойдет для решения срочных и непростых вопросов.

Ваши мечты начнут сбываться, найдите в себе веру в чудо. Занимайтесь творчеством, позвольте себе витать в облаках. Не сомневайтесь - вы поймаете свое вдохновение.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Лунное затмение навсегда изменит судьбу пяти знаков Зодиака.

Кроме этого, недавно стало известно, Вселенная осчастливит хорошими новостями пять знаков Зодиака уже этой весной.

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