Таро-гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку чекати на щастя, а яким - на біду

Новий тиждень з 11 по 17 березня принесе деяким знакам Зодіаку велике щастя, але комусь не пощастить. Карти Таро обіцяють насичені дні, подій буде чимало.

Що чекає саме на вас, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

На вас чекає плідний тиждень. Крім успіхів на роботі, ви зможете зустрітися з важливою людиною. І тоді можливий початок старої дружби. Однак будьте уважні до свого здоров'я, харчування та уникайте сильних навантажень.

Не бійтеся братися за нові проекти, дійте активно. Будьте готові до змін, вірте у себе і не тікайте від труднощів. Ви здатні багато на що.

Телець

Використовуйте вигідні можливості, на вас чекає успіх у коханні, на роботі та з фінансами. Найголовніше - будьте терплячі з коханою людиною та обережні у нових ділових стосунках.

Не відмовляйтеся від понаднормової роботи, нагорода буде щедрою. А якщо хтось почне з вами сперечатися чи змагатися - намагайтеся не реагувати. Будьте вищими за усі скандали та з'ясування стосунків.

Близнюки

Новий тиждень подарує вам щось неймовірне. Ви зможете зустріти людину, яка стане любов'ю всього вашого життя. Якщо ж ви вже знайшли свого партнера - новий знайомий стане добрим другом чи надійним союзником на роботі.

Вирушайте у подорож, обов'язково знайдіть час для відпочинку. У цьому вам допоможе оптимізація графіка, деякі обов'язки варто доручити комусь іншому.

Рак

На вас чекає успіх у кар'єрі. Сміливо плануйте бюджет, почніть думати про нове життя. Ви зможете покращити обстановку навколо себе або навіть зважитися на покупку чогось глобального.

Будьте готові до компромісів у сім'ї та зберігайте пильність у романтичних стосунках. Прибуток не повинен закрутити вам голову. Пам'ятайте про важливе - про кохання та чесність.

Лев

Цей тиждень буде непростим. Ви зможете довести свою незалежність, але це вдасться не одразу. Втім, після цього ви насолодитеся успіхом і швидко забудете про проблеми.

Слідкуйте за своїм харчуванням і не забувайте дбати про свій організм. Бережіть здоров'я і не ризикуйте заради авантюр. Крім цього, постарайтеся згладити гострі кути у відносинах із коханою людиною.

Діва

Зберігайте позитивний настрій, ви зможете легко впоратися зі стресом. Хвилюватися не варто, всі проблеми будуть незначними та вам не зашкодять.

Однак будьте обережні з людьми, які вам лестять. Ділить усе на два і прислухайтеся до поради старого друга. Мудра людина допоможе вам не помилитися.

Терези

Оптимізм та впевненість - ваші ключі до успіху цього тижня. Не опускайте руки та йдіть уперед. На вас чекає серйозний прорив, важливо лише не зупинитися за крок від нього.

Крім того, вас приємно здивують нові знайомства. Слухайте, але говоріть трохи менше, збережіть свої секрети в таємниці. А ось те, що вам скажуть, виявиться дуже цінною інформацією.

Скорпіон

Цього тижня ви зможете зірвати куш. Шалені гроші стануть для вас приємною та дуже важливою несподіванкою. Витрачайте їх з розумом, але не шкодуйте на себе і свої мрії.

Позитивні зміни допоможуть вам забути про погане. Запросіть свою другу половинку в подорож або влаштуйте спонтанну вечерю, на якій можна запросити кращих друзів.

Стрілець

Будьте відкриті до всього нового. Спробуйте все, що вам цікаво. Якщо вам запропонують нову роботу або запросять у гості в інше місто - не відмовляйтеся відразу, подумайте кілька разів.

Ведіть активний спосіб життя, їжте здорові продукти. Також ви можете записатись на курси або знайти нове хобі.

Козоріг

Гармонія та задоволення - таким буде цей тиждень. Ви зможете створити радісну атмосферу вдома. Однак будьте обережні з романтичними стосунками на роботі, службовий роман буде дуже ризикованим.

Крім цього, приділіть час справам, які ви вперто ігнорували. Можливо, вам варто поговорити до душі з людиною, на яку ви причаїли образу.

Водолій

Зберігайте спокій та будьте готові до несподіваних новин від далеких родичів. Ваші лідерські якості допоможуть вам подолати труднощі. Також ви зможете вдало ризикнути, головне – заздалегідь все продумайте.

Почніть наближатися до своєї мрії, наважуйтеся на щось глобальне. Зміни можуть торкнутися і ваш будинок, можливо, вам доведеться розпочати ремонт.

Риби

Перед вами відкриються нові можливості. Не втрачайте рішучість і будьте наполегливими. Також вам варто відволіктися від рутини, придумайте щось цікаве.

Будьте обережні з великими покупками. Відмовтеся від імпульсних вчинків. Дослухайтеся до того, що радить ваша родина.