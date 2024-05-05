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Последнее весеннее Новолуние исполнит все мечты этих знаков Зодиака

Воскресенье 05 мая 2024 06:31
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Последнее весеннее Новолуние исполнит все мечты этих знаков Зодиака Каким знакам Зодиака повезет на Новолуние (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Последнее Новолуние этой весны, которое наступит уже 8 мая, готовит кое-что особенное для представителей четырех знаков Зодиака. Их мечты начнут превращаться в реальность, и от счастья им захочется порхать, словно бабочка.

Каким знакам Зодиака повезет 8 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Дева

Последнее Новолуние этой весны даст вам "пинка". Однако без этого толчка вы едва ли начнете действовать, а потому не стоит бояться того, что вас будто бы направляют на правильный путь. Примите этот подарок свыше и знайте, что вскоре ваша заветная мечта исполнится.

Скорпион

Майское Новолуние поможет вам решить очень сложный вопрос, который уже мог принести вам немало проблем. Будьте благодарны за все, что с вами вскоре произойдет. Вы уже в шаге от счастья всей своей жизни, а потому продолжайте двигаться вперед.

Водолей

Вскоре вы сможете сорвать куш и сказочно разбогатеть. И если вы мечтали о чем-то другом, то не грустите. Финансовый успех поможет вам исполнить то самое желание, о котором вы грезите перед сном. Поверьте в чудо и оно ворвется в вашу жизнь.

Близнецы

Ближайшие Новолуние заставит вас отказаться от всего старого. Прокладывайте новый маршрут и не старайтесь за кем-то повторять. Помните о том, что только вы кузнец своего счастья. А потому боритесь за него и не сомневайтесь, что вскоре ваши мечты начнут становиться реальностью.

К слову, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака уже скоро улыбнется удача.

Помимо этого, недавно сообщалось, что май подарит огромное счастье сразу пяти знакам Зодиака.

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