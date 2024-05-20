Таро-гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака обсыплет счастьем, а кому ждать проблем

Новая неделя, с 20 по 26 мая, будет насыщенной. Некоторым знакам Зодиака стоит ждать чуда, однако есть и те, кому придется столкнуться с проблемами.

Овен

Новая неделя поможет вам начать новое дело и отвлечься от того, что портило ваше настроение. Вы легко решите все проблемы и добьетесь успеха. Однако не торопитесь, обязательно выделите время для отдыха и не перегружайте себя множеством задач.

Телец

Карты Таро указывают на то, что вскоре вам придется научиться правильно распоряжаться своим временем. Скорее всего, возникнут какие-то недоразумения. Постарайтесь держать себя в руках и не разжигайте скандалы, все можно решить без споров и выяснения отношений.

Близнецы

Ваша мечта вот-вот станет реальностью. Готовьтесь к чудесным событиям и не забывайте о важности компромиссов. Гибкие решения помогут вам сгладить все острые углы и не отвлекаться на дела, которые не приносят радости.

Рак

Пришло время задуматься о чем-то серьезном. Возможно, вам стоит решиться на глобальные перемены, однако без сомнений и переживаний не обойдется. Посоветуйтесь с близкими и не тяните с ответом на предложение, которое вскоре получите.

Лев

Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. Знакомство с ним будет неожиданным, но точно приятным. Однако не ныряйте в омут с головой. Не забывайте о том, что вам нужно выполнить свои обязательства и не затягивать с важными делами.

Дева

Вас ждут радостные события. В какой-то момент вы поймете, что черная полоса заканчивается. Карты Таро сулят вам отличные новости. Постарайтесь все планировать и не забывайте заботиться о своем здоровье.

Весы

Новая неделя будет непростой, но очень интересной. Вас ждут победы и успех, однако это понравится не всем. Постарайтесь не привлекать внимание завистников и помните о том, что счастье любит тишину.

Скорпион

Карты Таро советуют вам быть осторожнее. Откажитесь от спонтанных покупок и не теряйте бдительность. Если вы сумеете обойти ловушки мошенников, то эта неделя не принесет вам огорчения.

Стрелец

Вскоре вы окажетесь в центре внимания. Однако если вы не хотите быть главной звездой, позвольте себе залечь на дно. Это никак не отразится на вашей жизни, однако так вы убережете себя от стресса. Думайте о гармонии и делайте только то, что вам нравится.

Козерог

Ближайшие дни вас приятно удивят. Вы поймете, что сдвинулись с "мертвой" точки. Двигайтесь вперед и не оглядывайтесь в прошлое. Его отголоски могут сбить вас с пути, а едва ли вы готовы терять мечту.

Водолей

Новая неделя поможет вам с решением сложных проблем. И когда вы поймете, что готовы вздохнуть с облегчением, побалуйте себя. Устройте праздник и соберите всех близких, проведите время с семьей или же друзьями. Общение подарит вам массу приятных эмоций.

Рыбы

Не нарушайте правила и выберите честную стратегию. Вскоре вы добьетесь желаемого, однако это нужно сделать без хитростей. Обратите внимание на свое здоровье, позаботьтесь о себе и своем теле.