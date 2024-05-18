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Последнее весеннее Полнолуние осчастливит три знака Зодиака: сбудутся все мечты

Суббота 18 мая 2024 20:21
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Последнее весеннее Полнолуние осчастливит три знака Зодиака: сбудутся все мечты Полнолуние готовит особые подарки лишь для этих знаков Зодиака (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Последнее Полнолуние этой весны, которое наступит 23 мая, подарит счастье представителям трех знаков Зодиака. Их мечты начнут превращаться в реальность, хороших новостей будет немало.

Каким знакам Зодиака ждать подарков от Полнолуния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Лев

Полнолуние поможет вам обрести свободу от всех предрассудков и страхов. Вы сможете осознать свою значимость и понять, насколько важно прислушиваться к своему внутреннему голосу.

После 23 мая в вашей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Вы поймете, что все мечты легко превратить в реальность, если действительно этого захотеть. Куйте железо, пока горячо, решительно рвитесь вперед.

Овен

Последнее Полнолуние весны даст вам редкий шанс. Вы сможете реализовать свои смелые планы, оставив позади все сомнения и переживания. Не думайте о том, что вас ждет провал, ведь это не так.

Вскоре вы поймете, что успех любит смелых. Наслаждайтесь результатами своего труда и не давайте недругам поводов для радости. Вы способны на большее, и Полнолуние это докажет.

Водолей

Майское Полнолуние буквально прольет свет на многие аспекты, на которые вы раньше не обращали внимание. Снимайте розовые очки и смело прощайтесь с теми, кто мешает вам достигать высот.

Как только вы "почистите" свое окружение, в дверь постучится огромное счастье. Радуйтесь и веселитесь, не ждите подвоха. Все ваши мечты могут начать воплощаться в жизнь.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака услышат хорошие новости.

Помимо этого, недавно стало известно, что лето начнется с чудес и подарков лишь для этих знаков Зодиака.

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