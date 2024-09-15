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Первое Полнолуние осени ошарашит кардинальными переменами четыре знака Зодиака

Воскресенье 15 сентября 2024 21:01
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Первое Полнолуние осени ошарашит кардинальными переменами четыре знака Зодиака Полнолуние 18 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро, 18 сентября, наступит первое Полнолуние этой осени, которое также называется Урожайной Луной. И это событие готовит кардинальные перемены

Кому первое осеннее Полнолуние принесет большую удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.

Рак

Вас ждут новые приключения. Полнолуние решило изменить вашу жизнь и сделать ее более насыщенной, веселой и авантюрной. А это значит, что вы забудете об унынии и печали. Уже скоро радостные новости заставят вас прыгать и танцевать от счастья.

Телец

Сентябрьское Полнолуние покажет вам, чего вы на самом деле достойны. Перед вами откроются новые горизонты, новых событий и перемен будет немало. И вам не стоит топтаться на одном месте, врывайтесь в новую жизнь, ведь такой шанс выпадает не всем и очень редко.

Рыбы

Урожайная Луна запустит мощный процесс трансформации. Вы можете начать новые отношения или кардинально перезапустить старые. Кроме этого, пора брать на себя ответственность за перемены. Как только вы решитесь сделать грандиозный рывок вперед - судьба вам поможет.

Близнецы

Доверьтесь Полнолунию. Вас ждут большие победы и много радости. Помните о том, как важно прилагать максимум усилий, вы сможете воплотить в жизнь свои мечты и самые грандиозные планы. Важно лишь принять энергию Луны и начать все менять.

Напомним, ранее стало известно, каким знакам Зодиака повезет уже в начале недели.

Помимо этого, узнайте, кого осчастливит конец сентября.

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