Таро-гороскоп на неделю. Кто получит настоящий подарок от Вселенной, а кто достигнет цели

Овен

На этой неделе вам следует поверить - худшее позади. Все разочарования, неудачи и неожиданные повороты событий уже в прошлом, и скоро начнется новый, более удачный этап. Карта Таро, которая выпала вам, символизирует новые перспективы. Прямо за углом вас ждут волнующие и радостные события. Все, что не удалось ранее, уступит место лучшему. Верьте, чудеса не заставят себя ждать.

Телец

Представителям этого зодиакального созвездия необходимо больше обращаться внимания на свои сны, ведь подсознание точно может помочь найти ответы на все вопросы. Начните вести журнал, дневник или записи, чтобы запечатлеть то, что приходит во сне. В этих записях вы сможете найти важные инсайты. Это поможет развить самосознание и лучше понять свои истинные чувства.

Близнецы

Впереди вас ждет значительный прорыв, который сделает все усилия и вложения оправданными. Может быть, вы чувствуете себя немного уставшими и вымотанными, но не следует сдаваться. Вы даже не представляете, сколько всего хорошего Вселенная приготовила для вас. Награды будут поступать одна за другой, а признание не заставит себя ждать. Просто продолжайте двигаться вперед - момент перемен совсем близко.

Рак

На этой неделе вы, возможно, почувствуете, что дела пошли не по плану. Возникли вопросы, проблемы и напряженные ситуации, которые могли немного сбить с толку. Но не стоит переживать. Важно проанализировать, что случилось, понять глубинные причины и суть проблемы, определить, что находится под вашим контролем и на что вы можете повлиять. Затем продумайте план действий и приступайте к его реализации.

Лев

С 17 по 23 февраля Львы почувствуют, что люди выстраиваются в очередь, чтобы пообщаться, поработать или провести время с вами. Все, как и должно быть. Используйте это в своих интересах. Превратите эти связи в возможности для роста, прогресса и новых открытий. Используйте свою сеть контактов, чтобы двигаться вперед и достигать своих целей.

Дева

На этой неделе Девы, которым комфортнее в привычной обстановке и рутине, окунутся в круговорот новых встреч, новых людей и мест. Не бойтесь этого. Важную роль также сыграют огненные знаки (Лев, Овен, Стрелец), новые увлечения и путешествия. Все это будет важным и вдохновляющим для вас в ближайшее время.

Весы

Не ждите приглашений и не сидите сложа руки, наблюдая, кто к вам кто-то присоединится. Берите инициативу в свои руки, приглашайте людей, с которыми хотите провести время, и создавайте интересные моменты. Организуйте группы единомышленников, будьте активны, общительны и наслаждайтесь временем в компании других.

Скорпион

В последнее время вы ощущали некоторую напряженность или нагрузку, но в целом новые начинания и вложения принесут вам радость и вознаграждение. Продолжайте говорить "да" и смело беритесь за все новое. Именно в этой суете вы создадите важные связи и возможности, которые приведут к успеху и процветанию. Вы умеете соединять разрозненные элементы в нечто целое, так что чем больше частей вы соберете, тем лучше.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе следует инвестировать в случайные акты доброты, осознать силу своего позитивного влияния и окружить себя приятными людьми. Делитесь, помогайте, вносите вклад и предлагайте свои усилия. Чем больше вы отдаете, тем больше получите взамен. Люди тянутся к вам, и ваше счастье заразительно.

Козерог

На этой неделе пришло время обратить внимание на себя и спросить: почему некоторые люди так раздражают вас? Что именно в их поведении вызывает эти сильные эмоции? Возможно, в этих вопросах скрыты ответы, которые могут просветлить вас и освободить в будущем. Стремитесь к самопознанию, начав с того, чтобы понять, что именно вас беспокоит в других.

Водолей

Последовательность - ключ к успеху на этой неделе. Придерживайтесь намеченного плана, режима или цели. Не отвлекайтесь, просто продолжайте делать то, что уже приносит плоды. Не сдавайтесь и не думайте, что работа сделана, не возвращайтесь к старым привычкам. Эти изменения важны и необходимы, так что продолжайте двигаться в том же направлении. У вас все отлично.

Рыбы

Забота о себе сейчас для вас важна как никогда. Это включает в себя приоритетность таких вещей, как полноценный отдых, сбалансированное питание, позитивное окружение и полезная деятельность. Если вы этого не будете делать, рискуете оказаться поглощенными планами и идеалами других людей. Но помните, что ваша забота о себе всегда должна быть на первом месте.