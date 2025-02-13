Карты Таро назвали знаки Зодиака, у которых начинается "белая полоса". Таких всего 4

В этот четверг представители 4 знаков Зодиака смогут воплотить в жизнь свои мечты. У них заканчивается "черная полоса", все наконец-то изменится.

Дева

У вас начинается очень интересный период, в котором будет много вдохновения и радости. Позитивные перемены помогут вам восстановить силы и не упустить все долгожданные возможности. Верьте в лучшее и позвольте "белой полосе" вас осчастливить, Таро-гороскоп сулит вам фантастическое везение.

Козерог

"Черная полоса", которая мешала вам наслаждаться жизнью, заканчивается. Период ограничений и напряженной работы наконец-то уходит в прошлое, а потому в четверг позвольте себе начать все с чистого листа. У вас появится шанс достичь важных целей, реализовать свои планы и получить заслуженное вознаграждение - удача будет на вашей стороне!

Близнецы

Приготовьтесь к рывку вперед, начинается "белая полоса", которая приблизит вас к самой заветной мечте. Вас ждут приятные новости, они не просто порадуют, а еще и дадут возможность изменить жизнь. Важно лишь не терять фокус и уверенно идти к своим целям.

Рыбы

"Белая полоса", которая ворвется в вашу жизнь уже сегодня, принесет период радости, легкости и удачи. Вас ждет успех во всех сферах жизни, ведь вы будете притягивать позитивные события, словно магнитом. Не бойтесь перемен, пора начинать дышать полной грудью, ведь Вселенная вас поддерживает!