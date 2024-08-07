Таро-гороскоп на 8 августа: Тельцы получат важный знак, а Львов ждет подлый обман

В четверг, 8 августа, Тельцам и Ракам стоит прислушиваться к своей интуиции и обращать внимание на важные знаки. А Львам стоит проявить максимальную осторожность.

Что сулит Таро-гороскоп всем знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Императрица". Ждите неожиданных новостей. Возможно, в вашей семье назревает пополнение. Сначала вы будете удивлены, а потом можете понять, что все меняется к лучшему.

Телец

Ваша карта на 8 августа - "Мир". Вы получите важный знак, благодаря которому сможете понять, что на правильном пути. Продолжайте двигаться вперед.

Близнецы

Вам выпала карта "Дьявол". Боритесь со своими страхами. Вы сможете многого добиться, если отбросите все сомнения. Пришло время срывать с неба звезды.

Рак

Ваша карта на четверг - "Верховная Жрица". Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Вам нужно довериться интуиции и не сомневаться в своих решениях.

Лев

Вам выпала карта "Башня". Не верьте всему, что вам говорят. Проверяйте информацию и проявите осторожность. Кто-то попытается вас обмануть.

Дева

Ваша карта на 8 августа - "Луна". День будет очень интересным. Вы сможете раскрыть большую тайну. Конечно, это не всем понравится, однако вам не нужно отступать.

Весы

Вам выпала карта "Влюбленные". Настройтесь на волну романтики. Уделите максимум времени своей второй половинке. Если же вы одиноки - найдите возможность познакомиться с кем-то интересным.

Скорпион

Ваша карта на 8 августа - "Колесо Фортуны". Вы получите крутую возможность, которая изменит вашу жизнь. Обязательно воспользуйтесь своим шансом, не упустите момент.

Стрелец

Вам выпала карта "Луна". Дайте волю творчеству. Не занимайтесь тем, что не приносит вам счастья. Будьте смелее и ищите себя.

Козерог

Вам выпала карта "Император". Готовьтесь к неприятным ситуациям. Вам придется отстаивать свою правоту. Не сдавайтесь, если столкнетесь с непониманием.

Водолей

Ваша карта на 8 августа - "Отшельник". Верьте в чудеса и не сомневайтесь в том, что вскоре вы получите то, чего хотели. Не теряйте позитивный настрой.

Рыбы

Вам выпала карта "Маг". А это значит, что в четверг ваша жизнь наполнится огромной любовью. Готовьтесь к судьбоносной встрече.