Таро-гороскоп на 5 августа: Тельцы получат награду от Вселенной, а Раков настигнут неудачи

Овен

Ваша карта на 5 августа - "Умеренность". Будьте терпеливыми и не позволяйте импульсивным поступкам все испортить. Вам нужно провести этот день спокойно.

Телец

Вам выпала карта "Звезда". Вселенная решила очень щедро вас наградить. Разделите свою радость с окружающими, подарить счастье тем, кто этого заслуживает.

Близнецы

Ваша карта на понедельник - "Дьявол". Не думайте о плохом, негатив лишь помешает вам двигаться вперед. Сосредоточьтесь на чем-то хорошем, найдите свой источник радости.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Колесо Фортуны". В этот день вам покажется, что удача от вас отвернулась. Однако это не так, проанализируйте события и вы поймете, что не стоит сгущать краски.

Лев

Ваша карта на 5 августа - "Правосудие". Приготовьтесь к тому, что некоторые ситуации покажутся вам максимально несправедливыми. И если вы готовы бороться, начинайте действовать, все поправимо.

Дева

Вам выпала карта "Императрица". Проявите заботу и сострадание. Помогите тем, кто нуждается в вашей помощи, однако не забывайте и о себе. Найдите время для отдыха.

Весы

Ваша карта на понедельник - "Туз жезлов". А это значить, что вам больше не нужно прятаться в чьей-то тени. В вашей жизни начинаются по-настоящему интересные и радостные события.

Скорпион

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Не поддавайтесь панике. Этот день может оказаться непростым и даже грустным. Однако вы сможете со всем справиться, если возьмете решение проблем под свой контроль.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Мир". Займитесь чем-то для души и саморазвития. В этот день вам нужно найти источник знаний и вдохновения.

Козерог

Ваша карта на 5 августа - "Туз Мечей". Не бойтесь силы, которая сосредоточена в ваших руках. Вы готовы к большим победам и взлетам. Станьте лидером и ведите за собой людей.

Водолей

Вам выпала карта "Маг". День будет интересным. Пора принять все свои плюсы и минусы. Снимайте розовые очки и дайте своей жизни адекватную оценку.

Рыбы

Ваша карта на понедельник - "Десятка Мечей". Вам придется поставить точку в истории, которой вы очень дорожили. Попрощайтесь с прошлым и не забывайте, что вскоре удача к вам вернется.