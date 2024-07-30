Таро-гороскоп на 31 июля: у Львов начнется полоса неудач, а Весов ждут громкие победы

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Пентаклей". Будьте готовы к тому, что в среду вам не повезет в любви. Возможны проблемы в отношениях, недопонимания возникнут буквально на ровном месте.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Мечей". Не теряйте надежду. Вам стоит поверить в чудо и начать бороться за свое счастье. Еще не все потеряно.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Пентаклей". Всему есть предел, и в среду ваше терпение может лопнуть. Эмоций может быть слишком много, однако вы должны найти причину своего гнева, это важно.

Рак

Ваша карта на 31 июля - "Девятка Жезлов". В этот день вы можете решиться на глобальные перемены. Однако не торопитесь, взвешивайте свои решения и обдумывайте каждый шаг.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Колесо Фортуны". "Черная полоса" может принести вам немало неудач. Однако вы должны помнить, что все рано или поздно закончится, вскоре удача к вам вернется.

Дева

Ваша карта на среду - "Пятерка Жезлов". Не ввязывайтесь в скандалы. Если вы сможете сгладить острые углы и не "раздувать" драму, буря быстро уляжется. Все в ваших руках.

Весы

Вам выпала карта "Король Мечей". В этот день вы сможете покорить любые вершины. Выходите за рамки, не стесняйтесь блеснуть умом и привлечь к себе внимание. Вы достойны самого лучшего.

Скорпион

Ваша карта на 31 июля - "Двойка Жезлов". Пришло время многое переосмыслить. Вносите ясность и оценивайте свои силы. Даже если в среду вам придется сделать шаг назад, на днях вы сможете совершить грандиозный рывок вперед.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Влюбленные". Позаботьтесь о себе и своем здоровье. Отдых должен быть полезным, не жалейте на это денег. Все дела и проблемы отложите на другой день.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Мечей". Не поддавайтесь тревоге, она может превратиться в страх, который не позволит вам воплотить в жизнь ваши мечты. Едва ли вы готовы отказываться от желаемого из-за сомнений.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Отшельник". В этот день вы сможете забыть об одиночестве. Готовьтесь к судьбоносной встрече и проведите как можно больше времени в компании новых друзей.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Рыцарь Кубков". Проявите максимальную осторожность. В среду вам не стоит брать на себя большую ответственность, лучше отложите важные решения на конец недели.