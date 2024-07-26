Таро-гороскоп на 26 июля: у Водолеев начнется "черная полоса", а Рыбы встретят свою судьбу
В субботу, 27 июля, Овнам и Козерогам стоит быть осторожнее с деньгами, у Рыб может появиться друг или партнер, а Водолеям придеться столкнуться с проблемами.
Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Овен
Вам выпала карта "Дьявол". Не тратьте деньги на пустяки, постарайтесь экономить. Сконцентрируйтесь на серьезных целях, не отвлекайтесь на безделушки.
Телец
Ваша карта на 27 июля - "Звезда". Займитесь своим здоровьем, отложите все другие дела на другой день. Подышите свежим воздухом и позаботьтесь о себе.
Близнецы
Вам выпала перевернутая карта "Повешенный". В субботу вам стоит принять важное решение, которое будет очень непростым. Обдумайте все и действуйте.
Рак
Вам выпала перевернутая карта "Тройка Жезлов". Оглянитесь, вы многого добились. Однако едва ли вы позволяете себе насладиться результатами. Пришло время оценить успехи и дать себе немного отдохнуть.
Лев
Вам выпала перевернутая карта "Десятка Кубков". Вас ждут романтические приключения. Однако не торопитесь нырять в омут с головой. Вас могут обвести вокруг пальца.
Дева
Вам выпала перевернутая карта "Семерка Жезлов". День будет насыщенным и очень необычным. В какой-то момент вам покажется, что у вас уже нет сил, однако не сдавайтесь, все получится.
Весы
Ваша карта на субботу - "Паж Пентаклей". Вы нередко отдаете любимому делу слишком много своих сил. Подумайте, достаточно ли вы получаете за все это? Если нет - пришло время что-то менять.
Скорпион
Вам выпала карта "Четверка Жезлов". Вы сможете начать все с чистого листа. И в этом вам помогут близкие, не отталкивайте тех, кто хочет вам помочь.
Стрелец
Вам выпала перевернутая карта "Справедливость". Не теряйте бдительность. Кто-то попытается вас обмануть, потому прислушивайтесь к своей интуиции. Вы сможете разоблачить лжеца, однако это будет непростой задачей.
Козерог
Вам выпала перевернутая карта "Король Пентаклей". В этот день вы можете потерять деньги или же лишиться источника доходов. Конечно, это неприятно, но все поправимо.
Водолей
Вам выпала перевернутая карта "Король Жезлов". Будьте осторожны, у вас может начаться "черная полоса". Трудные времена нужно пережить, просто скройтесь в тени.
Рыбы
Вам выпала перевернутая карта "Десятка Кубков". В этот день вы сможете найти друга или даже партнера. Судьбоносная встреча подарит вам радость.
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