Таро-гороскоп на 26 июля: у Водолеев начнется "черная полоса", а Рыбы встретят свою судьбу

В субботу, 27 июля, Овнам и Козерогам стоит быть осторожнее с деньгами, у Рыб может появиться друг или партнер, а Водолеям придеться столкнуться с проблемами.

Овен

Вам выпала карта "Дьявол". Не тратьте деньги на пустяки, постарайтесь экономить. Сконцентрируйтесь на серьезных целях, не отвлекайтесь на безделушки.

Телец

Ваша карта на 27 июля - "Звезда". Займитесь своим здоровьем, отложите все другие дела на другой день. Подышите свежим воздухом и позаботьтесь о себе.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Повешенный". В субботу вам стоит принять важное решение, которое будет очень непростым. Обдумайте все и действуйте.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Жезлов". Оглянитесь, вы многого добились. Однако едва ли вы позволяете себе насладиться результатами. Пришло время оценить успехи и дать себе немного отдохнуть.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Кубков". Вас ждут романтические приключения. Однако не торопитесь нырять в омут с головой. Вас могут обвести вокруг пальца.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Жезлов". День будет насыщенным и очень необычным. В какой-то момент вам покажется, что у вас уже нет сил, однако не сдавайтесь, все получится.

Весы

Ваша карта на субботу - "Паж Пентаклей". Вы нередко отдаете любимому делу слишком много своих сил. Подумайте, достаточно ли вы получаете за все это? Если нет - пришло время что-то менять.

Скорпион

Вам выпала карта "Четверка Жезлов". Вы сможете начать все с чистого листа. И в этом вам помогут близкие, не отталкивайте тех, кто хочет вам помочь.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Справедливость". Не теряйте бдительность. Кто-то попытается вас обмануть, потому прислушивайтесь к своей интуиции. Вы сможете разоблачить лжеца, однако это будет непростой задачей.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Король Пентаклей". В этот день вы можете потерять деньги или же лишиться источника доходов. Конечно, это неприятно, но все поправимо.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Король Жезлов". Будьте осторожны, у вас может начаться "черная полоса". Трудные времена нужно пережить, просто скройтесь в тени.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Кубков". В этот день вы сможете найти друга или даже партнера. Судьбоносная встреча подарит вам радость.