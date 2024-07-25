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Конец недели подбросит повод для счастья только этим знакам Зодиака. Карты Таро сулят им чудеса

Четверг 25 июля 2024 06:24
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Конец недели подбросит повод для счастья только этим знакам Зодиака. Карты Таро сулят им чудеса Каким знакам Зодиака повезет на выходных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

До конца представители четырех знаков Зодиака получат прекрасные поводы для счастья. И они смогут воплотить в жизнь свои самые смелые мечты.

Каким знакам Зодиака повезет уже на днях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Рак

Карты Таро советуют вам осознать свою ценность. Пришло время поставить себя на первое место, это поможет вам добиться невероятного успеха. Конец недели подарит вам большие победы, главное лишь решиться на шаг вперед.

Близнецы

В ближайшие дни вас ждет невероятный успех, И он подарит вам немало сюрпризов, особенно в личной жизни. И если вы одиноки, то можете встретить любимого человека уже до конца недели.

Весы

Карты Таро сулят вам фантастические выходные. Вы получите шанс начать жить счастливо и весело, оставив все проблемы позади себя. Проведите как можно больше времени с друзьями и близкими, общение в кругу близких людей поможет вам настроиться на покорение высот.

Овен

Вас ждет успех на работе. Скорее всего, последние дни этой недели помогут вам укрепить репутацию и даже добиться повышения. Однако это случится лишь тогда, когда вы позволите себе мечтать. Пора задуматься о том, чего вы действительно хотите.

К слову, ранее мы уже рассказывали, у каких знаков Зодиака скоро изменится жизнь.

Помимо этого, читайте Таро-гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака.

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