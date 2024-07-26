Таро-гороскоп на 26 липня: у Водоліїв розпочнеться "чорна смуга", а Риби зустрінуть свою долю

У суботу, 27 липня, Овнам і Козерогам варто бути обережнішими з грошима, у Риб може з'явитися друг чи партнер, а Водоліям доведеться зіткнутися з проблемами.

Овен

Вам випала карта "Диявол". Не витрачайте гроші на дрібниці, постарайтеся заощаджувати. Сконцентруйтеся на серйозних цілях, не відволікайтеся на дрібнички.

Телець

Ваша карта на 27 липня - "Зірка". Займіться своїм здоров'ям, відкладіть інші справи на інший день. Подихайте свіжим повітрям і подбайте про себе.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Повішений". У суботу вам варто ухвалити важливе рішення, яке буде дуже непростим. Обміркуйте все та дійте.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Трійка Жезлів". Озирніться, ви багато чого досягли. Однак навряд чи ви дозволяєте собі насолодитися результатами. Настав час оцінити успіхи та дати собі трохи відпочити.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Десятка Кубків". На вас чекають романтичні пригоди. Однак не поспішайте пірнати у вир із головою. Вас можуть обвести навколо пальця.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Сімка Жезлів". День буде насиченим та дуже незвичайним. Якоїсь миті вам здасться, що у вас вже немає сил, проте не здавайтеся, все вийде.

Терези

Ваша карта на суботу - "Паж Пентаклів. Ви нерідко віддаєте улюбленій справі дуже багато своїх сил. Подумайте, чи ви отримуєте за все це? Якщо ні - настав час щось міняти.

Скорпіон

Вам випала карта "Четвірка Жезлів". Ви зможете почати все з чистого аркуша. І в цьому вам допоможуть близькі, не відштовхуйте тих, хто хоче допомогти вам.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Справедливість". Не втрачайте пильності. Хтось спробує вас обдурити, тож прислухайтеся до своєї інтуїції. Ви зможете викрити брехуна, проте це буде непростим завданням.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Король Пентаклів". Цього дня ви можете втратити гроші або втратити джерело доходів. Звичайно, це неприємно, але все можна виправити.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Король Жезлів". Будьте обережними, у вас може початися "чорна смуга". Важкі часи потрібно пережити, просто сховайтесь у тіні.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Десятка Кубків". У цей день ви зможете знайти друга чи навіть партнера. Доленосна зустріч подарує вам радість.