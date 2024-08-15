Таро-гороскоп на 16 августа: Раки начнут все с чистого листа, а Близнецы в шаге от большой ошибки

Овен

Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". Посвятите этот день отдыху. Вам не стоит постоянно думать о работе. Проведите время с семьей, друзьями и любимым человеком.

Телец

Ваша карта на 16 августа - "Туз Мечей". Вас ждет день побед и кардинальных перемен. А это значит, что вам нужно смело озвучивать свои идеи и действовать. Не ждите "пинка", пришло время забыть о страхе и сомнениях.

Близнецы

Ваша карта на пятницу - "Пятерка Кубков". Отпустите боль и обиду. Если кто-то принес вам неприятности, не стоит пытаться отомстить. Вы наломаете немало дров, если пойдете на поводу у своих эмоций.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Кубков". Вас ждут интересные перемены. Поначалу вы не всем будете довольны, однако не спешите с выводами. Судьба готовит для вас сюрприз.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Король Пентаклей". Вам стоит подумать, достаточно ли вам денег. Скорее всего, вы тратите куда больше, чем зарабатываете. И это может привести к проблемам.

Дева

Ваша карта на 16 августа - "Король Жезлов". Вас может с головой накрыть волна любви и романтики. Отвлекитесь от рутины и займитесь своей личной жизнью, это очень важно.

Весы

Вам выпала карта "Смерть". Помните о том, что когда судьба закрывает одни двери, она открывает вторые. Отпустите то, что тянет вас на дно болезненных воспоминаний. Если справиться с негативом сложно - попросите о помощи.

Скорпион

Ваша карта на пятницу - "Паж Кубков". Не бойтесь новых приключений. Если в этот день кто-то предложит вам попробовать себя в каком-то интересном деле, с которым вы ранее не сталкивались, не стоит сразу отказываться.

Стрелец

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Вас ждет интересный подарок. Кто-то решит вас приятно удивить, однако вы едва ли можете представить, что именно для вас готовят.

Козерог

Ваша карта на 16 августа - "Восьмерка Жезлов". Этот день подарит вам новые и очень интересные приключения. Порой вы отдаете слишком много времени работе, теперь же пришла пора отдыха и развлечений.

Водолей

Вам выпала карта "Шестерка Жезлов". Вас ждет проверка на прочность. И если вы сумеете двигаться вперед, вас ждет награда. Однако не забывайте о своей второй половинке.

Рыбы

Ваша карта на пятницу - "Сила". А это значит, что вам точно не стоит бояться препятствий. Кто-то скажет, что игра не стоит свеч. Однако решать только вам, ведь вы боретесь за свое счастье.