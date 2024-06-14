Таро-гороскоп на 15 июня. В субботу повезет Тельцам, а Близнецов одолеют враги

15 июня повезет не всем знакам Зодиака. Этот день будет насыщенным, но непростым.

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Жезлов". В субботу вам не стоит лениться, иначе день будет испорчен. Застой и тоска лишь приманят проблемы, а тому не топчитесь на одном месте, а делайте что-то полезное.

Телец

Вам выпала карта "Десятка Кубков". Вам очень повезло, удача будет на вашей стороне. Наслаждайтесь жизнью и не переживайте из-за того, что это не всем понравится.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Двойка Кубков". В субботу под угрозой могут оказаться ваши отношения с любимым человеком. Рядом окажется враг, который попытается все разрушить, подлых интриг будет немало.

Рак

Вам выпала карта "Солнце". Вас ждет большой успех, вы точно сможете поймать свое счастье. И в вашем случае эта карта действительно обозначает, что вы найдете место под солнцем.

Лев

Вам выпала карта "Шестерка Жезлов". Пришло время подвести итоги, вам нужно проанализировать свои победы и поражения в прошлом. Только так вы найдете правильный путь и сможете двигаться вперед.

Дева

Ваша карта на 15 июня - "Рыцарь Жезлов". Переборите свой страх перед неизвестностью. В субботу вам придется быстро принимать решения, от которых очень много зависит. И у вас есть шанс на успех.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Умеренность". Не пытайтесь обманывать себя и всех вокруг. Обуздайте негатив, гордыню и зависть. Если вы не одолеете тьму, она вас поглотит.

Скорпион

Вам выпала карта "Туз Мечей". Берите под контроль все процессы, от которых зависит ваше будущее. Станьте кузнецом своего счастья и не надейтесь на то, что ваши проблемы будет решать кто-то другой.

Стрелец

Ваша карта на субботу - "Девятка Кубков". В сможете начать новый этап своей жизни. Он может затронуть карьеру, но есть вероятность и того, что перемены назревают на любовном поприще. И все они будут лишь к лучшему.

Козерог

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Не жалейте времени и сил, как физических, так и материальных, для людей, которые попросят о помощи. Все добро вскоре к вам вернется.

Водолей

Вам выпала карта "Паж Мечей". Будьте максимально осторожными, кто-то готовит для вас капкан. Обращайте внимание на знаки свыше и не теряйте бдительность.

Рыбы

Вам выпала карта "Девятка Мечей". Скорее всего, в субботу вам будет непросто принимать решения и выяснять отношения с людьми. Однако это неизбежно, смиритесь и постарайтесь расправиться со всем этим как можно быстрее.