Таро-гороскоп на 15 червня. У суботу пощастить Тельцям, а Близнюків здолають вороги

15 червня пощастить не всім знакам Зодіаку. Цей день буде насиченим, але непростим.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Сімка Жезлів". У суботу вам не варто лінуватися, інакше день буде зіпсовано. Застій і туга лише приманять проблеми, а тому не тупцюйте на одному місці, а робіть щось корисне.

Телець

Вам випала карта "Десятка Кубків". Вам дуже пощастило, успіх буде на вашому боці. Насолоджуйтесь життям і не хвилюйтеся через те, що це не всім сподобається.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Двійка Кубків". У суботу під загрозою можуть опинитися ваші стосунки з коханою людиною. Поруч з'явиться ворог, який спробує все зруйнувати, підлих інтриг буде чимало.

Рак

Вам випала карта "Сонце". На вас чекає великий успіх, ви точно зможете зловити своє щастя. І у вашому випадку ця карта дійсно означає, що ви знайдете місце під сонцем.

Лев

Вам випала карта "Шістка Жезлів". Настав час підбити підсумки, вам потрібно проаналізувати свої перемоги та поразки в минулому. Тільки так ви знайдете правильний шлях та зможете рухатися вперед.

Діва

Ваша карта на 15 червня - "Лицар Жезлів". Переборіть свій страх перед невідомістю. У суботу вам доведеться швидко ухвалювати рішення, від яких дуже багато залежить. І у вас є шанс на успіх.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Помірність". Не намагайтеся обманювати себе та всіх навколо. Приборкайте негатив, гординю та заздрість. Якщо ви не здолаєте пітьму, вона вас поглине.

Скорпіон

Вам випала карта "Туз Мечів". Беріть під контроль усі процеси, від яких залежить ваше майбутнє. Станьте ковалем свого щастя і не сподівайтеся на те, що ваші проблеми вирішуватиме хтось інший.

Стрілець

Ваша карта на суботу – "Дев'ятка Кубків". Ви зможете почати новий етап свого життя. Він може торкнутися кар'єри, але є ймовірність і того, що зміни назрівають на любовній ниві. І всі вони будуть лише на краще.

Козоріг

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". Не шкодуйте часу та сил, як фізичних, так і матеріальних, для людей, які попросять про допомогу. Все добро невдовзі до вас повернеться.

Водолій

Вам випала карта "Паж Мечів". Будьте максимально обережними, хтось готує для вас капкан. Звертайте увагу на знаки згори та не втрачайте пильності.

Риби

Вам випала карта "Дев'ятка Мечів". Швидше за все, у суботу вам буде непросто приймати рішення та з'ясовувати стосунки з людьми. Однак це неминуче, заспокойтеся та постарайтеся розправитися з усім цим якнайшвидше.