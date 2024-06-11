Таро-гороскоп на 12 июня: Девы встретят свое счастье, а Рыбы сожгут все мосты
В среду, 12 июня, представителям некоторых знаков Зодиака придется бороться с проблемами. А кому-то повезет, счастье накроет с головой.
Что этот день принесет каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Овен
Вам выпала перевернутая карта "Луна". Вполне вероятно, что в этот день вы можете вспомнить былые обиды и зациклиться на негативе. Однако воспоминания даются не просто так, в среду у вас будет шанс закрыть все гештальты.
Телец
Ваша карта на 12 июня - "Император". Пришло время избавиться от стресса. Не стоит превращать свою жизнь в постоянное сражение. Как только вы отпустите ситуацию и расслабитесь, все наладится само по себе.
Близнецы
Вам выпала перевернутая карта "Король Мечей". В этот день вы можете столкнуться с проблемами и недопониманием в отношениях с близкими людьми. Задумайтесь, есть ли в этом ваша вина.
Рак
Вам выпала карта "Рыцарь Мечей". Постарайтесь найти баланс и не допускать "перевеса" в сторону работы и быта. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, выделите время на отдых и берегите здоровье.
Лев
Вам выпала перевернутая карта "Смерть". А это значит, что уже в среду ваша жизнь может измениться. Волноваться не стоит, все метаморфозы, которые готовит для вас судьба, окажутся позитивными.
Дева
Вам выпала карта "Восьмерка Кубков". В среду вас ждут неожиданные встречи. Откройте свое сердце и не бойтесь довериться страсти. Романтика и любовь накроют вас с головой.
Весы
Вам выпала перевернутая карта "Маг". Пришло время смахнуть с себя пыль и начать действовать. Таланты и амбиции должны проснуться, воспользуйтесь шансом громко о себе заявить.
Скорпион
Вам выпала перевернутая карта "Паж Мечей". А это значит, что в среду вам нужно сосредоточиться исключительно на своих целях. Не смотрите на то, что делают окружающие. У вас свой путь к успеху.
Стрелец
На 12 июня вам выпала перевернутая карта "Королева Пентаклей". Не погружайтесь в негатив из-за мелочей, которые не стоят вашего внимания. Найдите возможность отстраниться от всех процессов, которые не приносят вам радость.
Козерог
Вам выпала карта "Солнце". Терпение приведет вас к успеху. Вы получите награду за свои старания и поступки, однако важно ее дождаться. Уже в среду вы поймете, что в жизнь врывается счастье.
Водолей
Вам выпала карта "Двойка Мечей". Этот день готовит для вас не только приятные события. Ответственно принимайте решения и попытайтесь быстро реагировать на все непредвиденные обстоятельства.
Рыбы
Ваша карта на среду "Суд". Подумайте о том, кто вас окружает. Возможно, пришло время с кем-то попрощаться. Сжигайте мосты и не оборачивайтесь, все будет хорошо.
К слову, недавно появился таро-гороскоп на неделю.
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