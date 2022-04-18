Тарифи на світло в Україні під час війни: як можна оплатити рахунки

В Україні встановили тарифи на електроенергію для населення під час воєнного стану. Оплатити світло можна за допомогою онлайн-сервісів або ж у відділеннях банку та Укрпошти на безпечних територіях.
Якими будуть тарифи на світло в Україні і як оплатити – читайте нижче.
Кабінет Міністрів України продовжив до 31 Жовтня 2022 року дію фіксованих тарифів на світло для населення. Про це сказано в постанові уряду №453 від 16 квітня.
До 250 кВт-год на місяць-1,44 за 1 кВт
Понад 250 кВт-год на місяць – 1,68 за 1кВт/год
Ціни вказані з ПДВ і розмір тарифу залежить від обсягу споживання.
В Україні на час воєнного стану заборонили нараховувати пеню та штрафи за прострочені платежі. Однак всіх жителів просять по можливості оплачувати рахунки.
Квитанції в умовах воєнного стану надсилати додому не будуть, проте дізнатися необхідну суму можна в банку або в особистому кабінеті на сайті надання послуг у Вашому місті.
У банках
Касиру назвіть свій особовий рахунок, адресу, ПІБ власника. Всі реквізити можна знайти на старій квитанції. Касир скаже вам суму до оплати.
Онлайн-сервіси
Для жителів Києва - онлайн-сервіс YASNO, в інших містах – онлайн-кабінети місцевих обленерго. Практично в кожному регіоні є вайбер-боти або боти в інших соціальних мережах.
Сервіс
Можна скористатися онлайн-банкінгом (Privat24, Mono) або платіжними системами (Portmone, iPay). У розділі оплати комунальних рахунків введіть свій особовий рахунок, і сума нарахувань підтягнеться автоматично.
Всі показники електролічильника потрібно передавати до 3 числа. Повідомити ці показання можна за допомогою будь-якого сервісу або чат-бота, або зателефонувати на гарячу лінію постачальника послуг у вашому регіоні.
Якщо ви не повідомите показання лічильника, нарахування за електроенергію проводитимуть за середньомісячним споживанням.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи можуть оштрафувати за борги по комунальних під час війни.
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