Тарифи на світло в Україні під час війни: як можна оплатити рахунки

Кабінет Міністрів України продовжив до 31 Жовтня 2022 року дію фіксованих тарифів на світло для населення. Про це сказано в постанові уряду №453 від 16 квітня.

Скільки платитимуть українці за світло

До 250 кВт-год на місяць-1,44 за 1 кВт

Понад 250 кВт-год на місяць – 1,68 за 1кВт/год

Ціни вказані з ПДВ і розмір тарифу залежить від обсягу споживання.

Як заплатити за світло під час війни

В Україні на час воєнного стану заборонили нараховувати пеню та штрафи за прострочені платежі. Однак всіх жителів просять по можливості оплачувати рахунки.

Квитанції в умовах воєнного стану надсилати додому не будуть, проте дізнатися необхідну суму можна в банку або в особистому кабінеті на сайті надання послуг у Вашому місті.

У банках

Касиру назвіть свій особовий рахунок, адресу, ПІБ власника. Всі реквізити можна знайти на старій квитанції. Касир скаже вам суму до оплати.

Онлайн-сервіси

Для жителів Києва - онлайн-сервіс YASNO, в інших містах – онлайн-кабінети місцевих обленерго. Практично в кожному регіоні є вайбер-боти або боти в інших соціальних мережах.

Сервіс

Можна скористатися онлайн-банкінгом (Privat24, Mono) або платіжними системами (Portmone, iPay). У розділі оплати комунальних рахунків введіть свій особовий рахунок, і сума нарахувань підтягнеться автоматично.

Всі показники електролічильника потрібно передавати до 3 числа. Повідомити ці показання можна за допомогою будь-якого сервісу або чат-бота, або зателефонувати на гарячу лінію постачальника послуг у вашому регіоні.

Якщо ви не повідомите показання лічильника, нарахування за електроенергію проводитимуть за середньомісячним споживанням.