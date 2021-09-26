Тарифи на електроенергію: хто з українців платитиме менше

Тарифи на електроенергію в Україні зміняться з 1 жовтня. Діятимуть нові ціни. Більше 80% українців зможуть платити за світло менше, оскільки буде встановлена нова тарифікація.

Про це йдеться в постанові № 859 , яку Кабінет міністрів прийняв 11 серпня 2021 року.

Тариф для населення при споживанні до 250 КВт⋅год зменшиться на 14% і складе 1,44 грн за 1 кВт⋅год. Якщо споживання електроенергії буде перевищувати цю позначку, то оплата буде нараховуватися за тарифом 1,68 за 1 кВт⋅год.

Зазначимо, що при перевищенні витрати електроенергії понад 250 кВт∙год, підвищений тариф буде нараховуватися на всі використані кіловати, а не тільки на ті, які будуть використані понад 250 кВт∙год.

Таким чином, платити менше з 1 жовтня зможуть тільки ті українці, які в місяць споживають не більше 250 кВт∙год. Для них тариф в 1,44 кВт∙год буде діяти до 30 квітня 2022 року.