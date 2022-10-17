Тарас Цымбалюк рассказал, почему не пошел на войну, как Хливнюк или Фединчик

Почему Тарас Цымбалюк не пошел на войну?

24 февраля Тарас был в Киеве, откуда быстро выехал вместе с племянниками и бывшей женой в родной Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Дома планировал вступить в терроборону, но, говорит актер, там она стоит до сих пор и, по сути, не нужна. Поэтому мужчина активно занялся волонтерством.

Тарас Цымбалюк на гастролях со спектаклем "Эмигранты" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Поскольку у меня нет военной кафедры, я не служил, начал использовать свое медиапространство и популярность, и начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то там вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности" , – объясняет Тарас.

Тарас также присоединился к организации благотворительного аукциона, чтобы собрать на пять карет скорой помощи. Стоимость одной из них составляет 10 000 евро.

В качестве лота на аукцион актер представил штаны, которые будет носить его герой в новом сезоне сериала "Кріпосна".

Тарас Цымбалюк разыграл штаны Назара из "Крипосной" (фото: instagram.com/act_lots)

"Один из самых успешных моих проектов - сериал "Кріпосна", который меня познакомил с большим количеством поклонников. Я безгранично благодарен вам за любовь к нашему проекту, и к моему герою. Мне всегда хотелось что-то разыграть со съемочной площадки среди своих подписчиков", - написал. Тарас.

Верит ли Тарас в хороших россиян?

Тарас рассказывает, что, переезжая в Киев, мечтал сниматься в русскоязычных сериалах и сделать карьеру в Москве. Причиной тому стало то, что российская киноиндустрия в то время была развита лучше украинской.

"Раскрыться в чем-то украинском - это один шанс из миллиона. Поэтому я снимался в российских сериалах, я ездил в Москву, я снимался в клипе группы "Ленинград". Даже накануне войны я снимался в российском сериале с Настей Цимбалару, с Ксенией Антоном Батыревым", - говорит актер.

Украинский актер на съемках клипа "Ленинград" (кадры из клипа)

Однако сейчас он разорвал связи со всеми российскими актерами. Более того - он писал и звонил им, но, по словам Цымбалюка, было просто невозможно вести диалог: "Они сказали, что мы бандеровцы, что у нас здесь пропаганда, фейки и так далее".

Вспоминая о российских коллегах, Тарас говорит, что не может назвать их хорошими россиянами.

"Если человек уезжает из России, потому что там плохая власть, то это нормально. Это не хороший россиянин, это человек, который просто адекватный. Так должно быть", - объясняет мужчина.