Тарас Шевченко просто обожал один напиток: как его приготовить

Любимый напиток Шевченко

Да, любимым напитком Тараса был чай с ромом. По словам современников, писатель не был идеален и очень любил выпить.

Этот напиток Шевченко по-настоящему оценил в ссылке и после этого пил его до конца жизни.

Он дружил с Виктором Закревским, основавшим в свое время шутливое "общество мочемордия", на заседаниях которого выбирали голову - "его всепьянейшество". Во время путешествия по Украине в 1843 году общество посещал и Шевченко, чтобы выпить благородных алкогольных напитков, поговорить о жизни и обсудить неприязнь к российскому самодержавию.

Рецепт чая с ромом

Ингредиенты :

1 чайная ложка черного чая;

150 миллилитров кипятка;

30 миллилитров рома;

мед по вкусу;

палочка корицы.

Что касается любимых блюд Тараса Шевченко, то больше всего он любил борщ с карасями.

Шевченко обожал чай с ромом (фото: pixabay)