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Тарас Шевченко просто обожал один напиток: как его приготовить

Рецепт любимого напитка Тараса Шевченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Поэт Тарас Шевченко при жизни очень любил два напитка – некрепкий кофе со взбитыми сливками и чай, в который он добавлял ром. Историк Николай Костомаров вспоминал, что за долгими вечерними разговорами Тарас мог выпить около десятка стаканов такого коктейля, но действительно пьяным он видел поэта только однажды.

Как приготовить любимый напиток "Кобзаря" читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Любимый напиток Шевченко

Да, любимым напитком Тараса был чай с ромом. По словам современников, писатель не был идеален и очень любил выпить.

Этот напиток Шевченко по-настоящему оценил в ссылке и после этого пил его до конца жизни.

Он дружил с Виктором Закревским, основавшим в свое время шутливое "общество мочемордия", на заседаниях которого выбирали голову - "его всепьянейшество". Во время путешествия по Украине в 1843 году общество посещал и Шевченко, чтобы выпить благородных алкогольных напитков, поговорить о жизни и обсудить неприязнь к российскому самодержавию.

Рецепт чая с ромом

Ингредиенты :

  • 1 чайная ложка черного чая;
  • 150 миллилитров кипятка;
  • 30 миллилитров рома;
  • мед по вкусу;
  • палочка корицы.

Что касается любимых блюд Тараса Шевченко, то больше всего он любил борщ с карасями.

Шевченко обожал чай с ромом (фото: pixabay)

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Тарас Шевченко