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Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

STYLERТелешоу    23.09.2019 - 00:19
Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)
Танці з зірками 2019 - результати прямого ефіру від 22 вересня (фото: facebook.com/tanci1plus1)

5 ефір шоу Танці з зірками 2019 22 вересня покинула пара, якій пророкували вихід у фінал

Танці з зірками 2019 22 вересня покинула пара MARUV та JAY. Глядачі поставили їм найменші бали. До слова, танець цієї пари не надто вразив і суддей проекту - Влада Яму, Франциско Гомеса і Катерину Кухар. За свій номер MARUV та JAY отримали 23 бали - це лише восьмий результат серед усіх конкурсантів.

Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

Результати 5 ефіру шоу Танці з зірками 2019

Найбільше ж балів від професійного журі - 28 - отримали Даніель Салем і Юлія Сахневич. Вони у своєму танці підняли тему розлуки з близькими. Телеведучий з ліванським кореням вперше розповів, як зовсім в юному віці був відправлений в точку бойових дій у Лівані. Одного разу, коли він розмовляв по телефону зі своєю майбутньою дружиною, яка залишилася в Одесі, пролунав сильний вибух, і зв'язок перервався. Дівчина цілий місяць вважала, що Салем загинув, поки він не повернувся в Україну і не розшукав кохану.

Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

Даніель Салем і Юлія Сахневич на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сподобався суддям та глядачам також виступ Анни Різатдінової, яка об'єднала танець з художньою гімнастикою.

Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

До сліз розчулив танець зірки "Дизель Шоу" Вікторії Булітко і Дмитра Дікусара. Вони присвятили контемпорарі подрузі і колезі Вікі - актрисі Марині Поплавській, яка в минулому році загинула в автокатастрофі.

Пара через танець передала, як важливо цінувати час з близькими людьми і розповіла про рік знайомства Вікторії з Мариною Поплавською.

Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Одна із фавориток проекту Людмила Барбір і її партнер Дмитро Жук станцювали фокстрот під проникливу пісню Джамали "Шлях до дому". Пара присвятила свій виступ людям, які борються з важкими захворюваннями.

Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

Людмила Барбір і Дмитро Жук на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Королева гумору Олена Кравець та Максим Леонов станцювали пронизливе танго, за допомогою якого зірка "Кварталу 95" передала всю складність роботи в чоловічому колективі.

Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

Олена Кравець та Максим Леонов на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Реакція глядачів на вильот MARUV та JAY

Шанувальники шоу Танці з зірками відреагували на вильот MARUV та JAY з проекту по-різному. Одні вважають, що пара заслуговувала пройти далі. Інші навпаки - радіють. Ще інші впевнені, що шоу втратить у видовищності після того, як епатажна співачка покинула проект.

  • Сейчас все мужчины вздохнули горестно. Нам тебя будет не хватать. Удачи в гастрольной деятельности. Даже Катерина Кухар была расстроена. Но главное не победа, а участие. MARUV - forever!
  • Ура! Прощай однотипность!
  • Дуже шкода, тепер шоу без родзинки... Якось навіть не цікаво дивитись далі...
  • У них эффектные выступления, но наверное все-таки не для этого проекта...
  • Та вже нудило від її танців...

Танці з зірками: неочікувані результати 5 ефіру (відео)

Скриншот коментарів

MARUV та JAY на Танцях з зірками 2019

Додамо, що наприкінці вечора глядачів 1+1 чекав сюрприз. На паркеті шоу Танці з зірками виступило легендарне італійське тріо Il Volo.

Відео результатів 5 ефіру Танців з зірками 2019

Результати 5 ефіру Танців з зірками на 1+1 від 22 вересня

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