Різатдінова на Танцях з зірками довела глядачів до мурашок (відео)

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна Різатдінова на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня знову вразила глядачів

Танці з зірками 2019 не перестають дивувати глядачів. 22 вересня зірка шоу Анна Різатдінова у парі з Олександром Прохоровим у прямому ефірі виконали ф'южн під пісню Katy Perry "Rise".

Їхній номер вразив не лише суддей проекту - Влада Яму, Франциско Гомеса і Катерину Кухар, - але й глядачів.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Це було неймовірно, мурашки по тілу...

Супер! Очень приятно на нее смотреть, как они круто соединили спорт и танец... Анечка, желаю вам от чистого сердца победы, вы этого достойны!

Анна, ты лучшая! Ради нее и смотрю

Кто бы что не говорил, но какой красивый шпагат!

Щоправда, є й ті, хто вважає, що сьогодні у номері Анни і Олександра було більше гімнастики, ніж танців...

Одна лишь гимнастика, танца не увидел

Так, танцю дійсно замало, а особливо, знаючи потенціал та можливість Ані, завжди чекаєш більшого. Але танець присвячувався спорту і тут це доречно. Гарна пропаганда спорту нашій молоді і не тільки. В наступному ефірі чекаю ще більше танців!

Гімнастики багато, а танцю мало. Вже який ефір поспіль судді говорять танцювати, а гімнастика далі рулить замість танцю. Франциско молодець, конструктивна критика.

Додамо, що судді поставили цій парі 26 балів.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня