Різатдінова на Танцях з зірками довела глядачів до мурашок (відео)
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Анна Різатдінова на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня знову вразила глядачів
Танці з зірками 2019 не перестають дивувати глядачів. 22 вересня зірка шоу Анна Різатдінова у парі з Олександром Прохоровим у прямому ефірі виконали ф'южн під пісню Katy Perry "Rise".
Їхній номер вразив не лише суддей проекту - Влада Яму, Франциско Гомеса і Катерину Кухар, - але й глядачів.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
- Це було неймовірно, мурашки по тілу...
- Супер! Очень приятно на нее смотреть, как они круто соединили спорт и танец... Анечка, желаю вам от чистого сердца победы, вы этого достойны!
- Анна, ты лучшая! Ради нее и смотрю
- Кто бы что не говорил, но какой красивый шпагат!
Щоправда, є й ті, хто вважає, що сьогодні у номері Анни і Олександра було більше гімнастики, ніж танців...
- Одна лишь гимнастика, танца не увидел
- Так, танцю дійсно замало, а особливо, знаючи потенціал та можливість Ані, завжди чекаєш більшого. Але танець присвячувався спорту і тут це доречно. Гарна пропаганда спорту нашій молоді і не тільки. В наступному ефірі чекаю ще більше танців!
- Гімнастики багато, а танцю мало. Вже який ефір поспіль судді говорять танцювати, а гімнастика далі рулить замість танцю. Франциско молодець, конструктивна критика.
Додамо, що судді поставили цій парі 26 балів.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня
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