Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи, який може вилетіти в півфіналі

Так, один з букмекерських сайтів прогнозує, що претендентів на виліт з проекту відразу два - актори Костянтин Войтенко і Артур Логай, а фехтувальниця Ольга Харлан вирвалася у фаворити цього разу.

Рейтинг зірок виглядає так:

Костянтин Войтенко 3.00

Артур Логай 3.00

Ольга Харлан 2.20

Таким чином, у півфіналі ми побачимо такі пари, що складаються із зірок та їхніх партнерів-хореографів:

Хто братиме участь у чвертьфіналі Танців з зірками:

Актор Артур Логай і Анна Кареліна

Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук

Всі фото: instagram.com/tanci1plus1

Хто вже покинув проект

Шоу "Танці з зірками" цього року стартувало 5 вересня у складі 14-ти зірок-учасників, які показували на паркеті свої хореографічні здібності. Але блиснути вдалося не всім - хтось вилетів відразу, а хтось трохи потанцював.

Так, в минулому чвертьфінальному ефірі проект покинули одні з фаворитів - співак Дмитро Каднай і Аліна Лі.

Ще раніше проект покинула Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, разом з хореографом Юрій Мєшковим. Артистка примудрилася скинути 20 кг за час участі в шоу і натякнути на романтичні стосунки зі своїм партнером.

Тижнем раніше з "Танців" вилетів скандаліст Микола Бочаров (MELOVIN) і його партнерка Ліза Русина.

До цього свою участь в шоу припинила співачка, яка зробила на шоу певний камбек - Євгенія Власова разом з хореографом Максом Леоновим.

Також в шоу брали участь, але залишили його: артисти Джамала, Lida Lee, Фагот, актор-стриптизер Олексій Суровцев, каратист Станіслав Горуна, а також гумористи Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджева. Остання - через розрив зв'язок.