Танці з зірками 2021: названо першого претендента на виліт з чвертьфіналу
Танці з зірками 2021 у неділю, 14 листопада, покажуть чвертьфінальний виступ, в якому мірятися силами на паркеті будуть троє чоловіків-зірок і одна дівчина. Одному з найсильніших учасників доведеться покинути проект за підсумками голосування глядачів і суддів.
У кого найменше шансів дійти до півфіналу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Хто братиме участь у чвертьфіналі Танців з зірками
Свої па глядачам демонструватимуть чудові, молоді, енергійні:
- Актор Артур Логай і Анна Кареліна
- Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
- Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
- Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
Найменше шансів продовжити участь в шоу у актора Костянтина Войтенка, згідно з прогнозом одного з букмекерських сайтів. А перемогу пророкують співакові Дмитру Каднаю.
Відзначимо, що в минулому ефірі саме Костянтин Войтенко був за півкроку від вильоту, але проект покинула Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA.
Рейтинг зірок згідно коефіцієнту ставок виглядає так:
- Костянтин Войтенко 5.00
- Ольга Харлан 3.50
- Артур Логай 2.50
- Дмитро Каднай 1.70
Дивіться нижче, як виглядає найкраща четвірка українських танцюристів-зірок та їхні прекрасні партнери.
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук:
Ольга Харлан і Дмитро Дікусар:
Дмитро Каднай і Аліна Лі:
Артур Логай і Анна Кареліна:
Всі фото: instagram.com/tanci1plus1
Хто вже вилетів з головного танцювального шоу України
У минулому ефірі відтанцювала KAZKA Олександра Зарицька, яка так старалася, що примудрилася скинути 20 кг за час участі в проекті. Забравши разом з собою Юрій Мєшкова, якому з нею вже почали приписувати роман.
Тижнем раніше з "Танців" вилетів скандальний Коля Бочаров, він же MELOVIN і його партнерка Ліза Русина.
До цього свою участь у шоу припинила співачка, на яку робили великі ставки - Євгенія Власова. Разом з нею танцювати закінчив і її партнер Макс Леонов.
Зійшли з дистанції і такі зірки: артисти Джамала, Lida Lee, Фагот, актор-стриптизер Олексій Суровцев, каратист Станіслав Горуна, а також гумористи Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджева. Остання - через серйозну травму - розрив зв'язок.
Відзначимо, що фаворитами шоу вважаються Дмитро Каднай з парнтершею Аліною Лі, а також Актор Логай і Анна Кареліна. Перша пара набрала максимум балів у минулому ефірі.