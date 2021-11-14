Танці з зірками 2021: названо першого претендента на виліт з чвертьфіналу

Танці з зірками 2021 у неділю, 14 листопада, покажуть чвертьфінальний виступ, в якому мірятися силами на паркеті будуть троє чоловіків-зірок і одна дівчина. Одному з найсильніших учасників доведеться покинути проект за підсумками голосування глядачів і суддів.

У кого найменше шансів дійти до півфіналу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Хто братиме участь у чвертьфіналі Танців з зірками

Свої па глядачам демонструватимуть чудові, молоді, енергійні:

Актор Артур Логай і Анна Кареліна

Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі

Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук

Найменше шансів продовжити участь в шоу у актора Костянтина Войтенка, згідно з прогнозом одного з букмекерських сайтів. А перемогу пророкують співакові Дмитру Каднаю.

Відзначимо, що в минулому ефірі саме Костянтин Войтенко був за півкроку від вильоту, але проект покинула Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA.

Рейтинг зірок згідно коефіцієнту ставок виглядає так:

Костянтин Войтенко 5.00

Ольга Харлан 3.50

Артур Логай 2.50

Дмитро Каднай 1.70

Дивіться нижче, як виглядає найкраща четвірка українських танцюристів-зірок та їхні прекрасні партнери.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук:

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар:

Дмитро Каднай і Аліна Лі:

Артур Логай і Анна Кареліна:

Всі фото: instagram.com/tanci1plus1

Хто вже вилетів з головного танцювального шоу України

У минулому ефірі відтанцювала KAZKA Олександра Зарицька, яка так старалася, що примудрилася скинути 20 кг за час участі в проекті. Забравши разом з собою Юрій Мєшкова, якому з нею вже почали приписувати роман.

Тижнем раніше з "Танців" вилетів скандальний Коля Бочаров, він же MELOVIN і його партнерка Ліза Русина.

До цього свою участь у шоу припинила співачка, на яку робили великі ставки - Євгенія Власова. Разом з нею танцювати закінчив і її партнер Макс Леонов.

Зійшли з дистанції і такі зірки: артисти Джамала, Lida Lee, Фагот, актор-стриптизер Олексій Суровцев, каратист Станіслав Горуна, а також гумористи Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджева. Остання - через серйозну травму - розрив зв'язок.