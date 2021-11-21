Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи, який може вилетіти в півфіналі
Танці з зірками 2021 у неділю, 21 листопада порадують глядачів півфінальними виступами, в яких візьмуть участь тільки три пари.
У кого найменше шансів пройти в суперфінал - читайте нижче в нашому матеріалі.
Так, один з букмекерських сайтів прогнозує, що претендентів на виліт з проекту відразу два - актори Костянтин Войтенко і Артур Логай, а фехтувальниця Ольга Харлан вирвалася у фаворити цього разу.
Рейтинг зірок виглядає так:
- Костянтин Войтенко 3.00
- Артур Логай 3.00
- Ольга Харлан 2.20
Таким чином, у півфіналі ми побачимо такі пари, що складаються із зірок та їхніх партнерів-хореографів:
Хто братиме участь у чвертьфіналі Танців з зірками:
- Актор Артур Логай і Анна Кареліна
- Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
- Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
Всі фото: instagram.com/tanci1plus1
Хто вже покинув проект
Шоу "Танці з зірками" цього року стартувало 5 вересня у складі 14-ти зірок-учасників, які показували на паркеті свої хореографічні здібності. Але блиснути вдалося не всім - хтось вилетів відразу, а хтось трохи потанцював.
Так, в минулому чвертьфінальному ефірі проект покинули одні з фаворитів - співак Дмитро Каднай і Аліна Лі.
Ще раніше проект покинула Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, разом з хореографом Юрій Мєшковим. Артистка примудрилася скинути 20 кг за час участі в шоу і натякнути на романтичні стосунки зі своїм партнером.
Тижнем раніше з "Танців" вилетів скандаліст Микола Бочаров (MELOVIN) і його партнерка Ліза Русина.
До цього свою участь в шоу припинила співачка, яка зробила на шоу певний камбек - Євгенія Власова разом з хореографом Максом Леоновим.
Також в шоу брали участь, але залишили його: артисти Джамала, Lida Lee, Фагот, актор-стриптизер Олексій Суровцев, каратист Станіслав Горуна, а також гумористи Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджева. Остання - через розрив зв'язок.
Відзначимо, що букмекери вже вкотре прогнозують виліт Костянтину Войтенку, але він вже котрий ефір поспіль просувається далі.
Раніше ми писали, що Євген Кот зізнався, чому другий рік поспіль відмовляється від участі в "Танцях з зірками".