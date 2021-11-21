Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника, который может вылететь в полуфинале

Танцы со звездами 2021 в воскресенье, 21 ноября порадуют зрителей полуфинальными выступлениями, в которых примут участие только три пары.

У кого меньше всего шансов пройти в суперфинал - читайте ниже в нашем материале.

Так, один из букмекерских сайтов прогнозирует, что претендентов на вылет из проекта сразу два - актеры Константин Войтенко и Артур Логай, а фехтовальщица Ольга Харлан вырвалась в фавориты в этот раз.

Рейтинг звезд выглядит так:

Константин Войтенко 3.00

Артур Логай 3.00

Ольга Харлан 2.20

Таким образом, в полуфинале мы увидим такие пары, состоящие из звезд и их партнеров-хореографов:

Кто будет участвовать в четвертьфинале Танцев со звездами:

Актер Артур Логай и Анна Карелина

Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Все фото: instagram.com/tanci1plus1

Кто уже покинул проект

Шоу "Танцы со звездами" в этом году стартовало 5 сентября в составе 14-ти звезд-участников, которые показывали на паркете свои хореографические способности. Но блеснуть удалось не всем - кто-то вылетел сразу, а кто-то немного потанцевал.

Так, в прошлом четвертьфинальном эфире проект покинули одни из фаворитов - певец Дмитрий Каднай и Алина Ли.

Еще раньше проект покинула Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вместе с хореографом Юрий Мешковым. Артистка умудрилась сбросить 20 кг за время участия в шоу и намекнуть на романтические отношения со своим партнером.

Неделей раньше из "Танцев" вылетел скандалист Николай Бочаров (MELOVIN) и его партнерша Лиза Русина.

До этого свое участие в шоу прекратила певица, совершившая на шоу некий камбек - Евгения Власова вместе с хореографом Максом Леоновым.

Также в шоу принимали участие, но покинули его: артисты Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист Станислав Горуна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Последняя - из-за разрыва связок.