ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника, который может вылететь в полуфинале

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 09:59
Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника, который может вылететь в полуфинале Фото: Танцы со звездами 2021 (instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2021 в воскресенье, 21 ноября порадуют зрителей полуфинальными выступлениями, в которых примут участие только три пары.

У кого меньше всего шансов пройти в суперфинал - читайте ниже в нашем материале.

Так, один из букмекерских сайтов прогнозирует, что претендентов на вылет из проекта сразу два - актеры Константин Войтенко и Артур Логай, а фехтовальщица Ольга Харлан вырвалась в фавориты в этот раз.

Рейтинг звезд выглядит так:

  • Константин Войтенко 3.00
  • Артур Логай 3.00
  • Ольга Харлан 2.20

Таким образом, в полуфинале мы увидим такие пары, состоящие из звезд и их партнеров-хореографов:

Кто будет участвовать в четвертьфинале Танцев со звездами:

  • Актер Артур Логай и Анна Карелина

Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника, который может вылететь в полуфинале

  • Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника, который может вылететь в полуфинале

  • Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника, который может вылететь в полуфинале

Все фото: instagram.com/tanci1plus1

Кто уже покинул проект

Шоу "Танцы со звездами" в этом году стартовало 5 сентября в составе 14-ти звезд-участников, которые показывали на паркете свои хореографические способности. Но блеснуть удалось не всем - кто-то вылетел сразу, а кто-то немного потанцевал.

Так, в прошлом четвертьфинальном эфире проект покинули одни из фаворитов - певец Дмитрий Каднай и Алина Ли.

Еще раньше проект покинула Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вместе с хореографом Юрий Мешковым. Артистка умудрилась сбросить 20 кг за время участия в шоу и намекнуть на романтические отношения со своим партнером.

Неделей раньше из "Танцев" вылетел скандалист Николай Бочаров (MELOVIN) и его партнерша Лиза Русина.

До этого свое участие в шоу прекратила певица, совершившая на шоу некий камбек - Евгения Власова вместе с хореографом Максом Леоновым.

Также в шоу принимали участие, но покинули его: артисты Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист Станислав Горуна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Последняя - из-за разрыва связок.

Отметим, что букмекеры уже который раз прогнозируют вылет Константину Войтенко, но он уже который эфир подряд продвигается дальше.

Ранее мы писали, что Евгений Кот признался, почему второй год подряд отказывается от участия в "Танцах со звездами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Танцы со звездами
LITE
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы