Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника, который может вылететь в полуфинале
Танцы со звездами 2021 в воскресенье, 21 ноября порадуют зрителей полуфинальными выступлениями, в которых примут участие только три пары.
У кого меньше всего шансов пройти в суперфинал - читайте ниже в нашем материале.
Так, один из букмекерских сайтов прогнозирует, что претендентов на вылет из проекта сразу два - актеры Константин Войтенко и Артур Логай, а фехтовальщица Ольга Харлан вырвалась в фавориты в этот раз.
Рейтинг звезд выглядит так:
- Константин Войтенко 3.00
- Артур Логай 3.00
- Ольга Харлан 2.20
Таким образом, в полуфинале мы увидим такие пары, состоящие из звезд и их партнеров-хореографов:
Кто будет участвовать в четвертьфинале Танцев со звездами:
- Актер Артур Логай и Анна Карелина
- Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
- Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
Все фото: instagram.com/tanci1plus1
Кто уже покинул проект
Шоу "Танцы со звездами" в этом году стартовало 5 сентября в составе 14-ти звезд-участников, которые показывали на паркете свои хореографические способности. Но блеснуть удалось не всем - кто-то вылетел сразу, а кто-то немного потанцевал.
Так, в прошлом четвертьфинальном эфире проект покинули одни из фаворитов - певец Дмитрий Каднай и Алина Ли.
Еще раньше проект покинула Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вместе с хореографом Юрий Мешковым. Артистка умудрилась сбросить 20 кг за время участия в шоу и намекнуть на романтические отношения со своим партнером.
Неделей раньше из "Танцев" вылетел скандалист Николай Бочаров (MELOVIN) и его партнерша Лиза Русина.
До этого свое участие в шоу прекратила певица, совершившая на шоу некий камбек - Евгения Власова вместе с хореографом Максом Леоновым.
Также в шоу принимали участие, но покинули его: артисты Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист Станислав Горуна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Последняя - из-за разрыва связок.
Отметим, что букмекеры уже который раз прогнозируют вылет Константину Войтенко, но он уже который эфир подряд продвигается дальше.
Ранее мы писали, что Евгений Кот признался, почему второй год подряд отказывается от участия в "Танцах со звездами".