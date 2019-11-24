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Танці з зірками 2019: на суперфіналі виступлять російські гастролери

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Для фіналу шоу Танці з зірками 2019 організатори підготували сюпризи

Фінал шоу Танці з зірками 2019 обіцяє бути дуже яскравим - 24 листопада визначаться переможці популярного танцювального конкурсу. За право посісти перше місце змагатимуться чотири пари: Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, Ксенія Мішина та Женя Кот, а також Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар.

Сьогодні на зоряний балкон вперше з'являться відразу кілька артистів: Олег Винник, DZIDZIO та Серьога, Ольга Горбачова та солістка "The Hardkiss" Юлія Саніна.

Організатори проекту підготували для мільйонів глядачів "мега-зірковий суперфінал". На паркеті Танців Michelle Andrade з суддею Франсиско Гомесом покажуть пристрасні танці під пісню "Не знаю", Тіна Кароль представить різдвяну композицію разом з DZIDZIO і Юлією Саніною, очікується Настя Каменських з хітом "Elefante", буде група "Время и Стекло" з піснею "Balensiaga", з'явиться Макс Барських з телевізійної прем'єрою пісні "Лей, не жалей", а також повернеться екс-учасниця шоу MARUV із несподіваним сюрпризом

Танці з зірками 2019 - MARUV виступить у фіналі (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Зазначимо, що останні два артисти досить часто виступають в РФ та стають за такиу гастрольну діяльність об'єктами критики.

Так, навесні 2019-го Барських влаштував великий сольний концерт в Москві, а також брав участь у церемонії нагородження преміями "Жара" в Росії.

Танці з зірками 2019 - Макс Барських виступить як спеціальний гість у фіналі (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Корсун - MARUV - регулярно їздить на російські гастролі та виступи. Зовсім недавно скандальній артистці довелося виправдовуватися через гучне присудження їй 3 листопада премії MTV Europe Music Awards нібито як "кращій російській співачці".

Близько тижня тому вона збиралася летіти на концерт до Уфи, але через погане самопочуття шоу довелося скасувати.

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