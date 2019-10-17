Танці з зірками 2019: у складі суддів відбулися кардинальні зміни

У складі суддів проекту Танці з зірками сталися зміни – починаючи з дев'ятого ефіру, який відбудеться в неділю, 20 жовтня, з'явиться четвертий постійний суддя. Ним став видатний балетмейстер Народний артист України, 89-річний Григорій Чапкіс.

Під час восьмого ефіру Григорій Чапкіс зайняв крісло запрошеного судді на шоу, але його коментарі та зауваження так сподобалися учасникам, а також телеглядачам, що його попросили додати в основний склад.

"Людина, який повинна бути в журі на постійній основі – це Чапкіс", - написали глядачі в соціальних мережах.

"Він два сезони стежив за нашим шоу, і для нього було великою несподіванкою, коли в минулу неділю ми зателефонували і запропонували зайняти місце судді. Для нього танці - це життя, і він справжня квінтесенція нашого шоу. Телеглядачі були дуже раді знову побачити Григорія Миколайовича, адже за ці роки дуже скучили за ним. Тисячі людей після ефіру активно просили залишити його в якості постійного судді, а ми завжди прислухаємося до думки глядачів. Крім того, повернення балетмейстера в проект сильно відіб'ється на наших учасниках. Вони почнуть готувати танець ще ретельніше, адже знають, що Чапкіс не допустить ніяких помилок у класичній бальній хореографії", - так прокоментував керівник жанрового спрямування Володимир Завадюк повернення Чапкіса на проект.

Григорій Чапкіс (Фото: прес-служба)

Сам же великий балетмейстер зазначив, що буде щасливий стати постійним суддею на шоу.

"Я щасливий, що буду і далі допомагати учасникам удосконалювати хореографію, і зроблю все, щоб оцінки були справедливими, а проект залишив глибокий слід у серцях глядачів. Для мене Танці з зірками - найкраще шоу, яке популяризує хореографію і культуру виконання танців. Проект дуже багато дав мені для роботи, життєвого досвіду ще тоді, десять років тому. Бути зараз постійним суддею в цьому шоу - велика честь і відповідальність. Всього за 2-3 хвилини потрібно оцінити музикальність, ритмічність, виразність, відповідність костюма, музики, акторську майстерність і поставити справедливу оцінку, від якої залежатиме подальша доля учасників на проекті. Я не можу помилитися і повинен бути максимально об'єктивним, щоб не втратити авторитет. За моїми діями спостерігають і студенти, яким я постійно акцентую на бальних канонах", - сказав Григорій Чапкіс.