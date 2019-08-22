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Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 13:35
Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону
Влад Яма і Катерина Кухар (фото: РБК-Україна)

Організатори назвали імена зіркових тренерів

Танці з зірками – одне з найбільш очікуваних і улюблених шоу українських глядачів – стартує вже цієї неділі, 25 серпня. А вчора, 21 серпня, канал «1+1» зібрав гостей на презентацію оновленого проекту, який обіцяє безліч сюрпризів. Розкрити всі секрети третього сезону було вирішено в невимушеній обстановці Disco-вечірки, яка пройшла в Оранжереї ВДНГ.

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуВлад Яма і Катерина Кухар (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Тут було все – від приємного спілкування під легкі діджей-треки до запального майстер-класу від судді проекту Влада Ями. Але головна інтрига вечора: хто ж із хореографів складе компанію на паркеті знаменитостям, імена яких були названі зовсім недавно?

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуЮрій Горбунов (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Отже, в пару до телеведучої Людмила Барбір став Дмитро Жук, з актрисою Вікторією Булітко буде танцювати Дмитро Дікусар, співак Дзідзьо вийде на паркет разом з Яною Цибульською, акторові Михайлу Кукуюку у партнерки дісталася Єлизавета Дружиніна, актриса Олена Кравець з'явиться в шоу з Максом Леоновим, співачка MARUV буде танцювати з Євгеном Дмитренко, ведуча Надія Матвєєва – з Валерієм Шохіним, актриса Ксенія Мішина – з Євгеном Котом, ведучий Володимир Остапчук – з Ілоною Цвяховий, гімнастка Ганна Різатдінова – з Олександром Прохоровим, ведучий Даніель Салі – з Юлією Сахневич, співак Серьога – з Аделиной Делі, співачка TAYANNA – з Ігорем Кузьменко, актор Олексій Яровенко – з Оленою Шоптенко

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуЛюдмила Барбір і Дмитро Жук (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону
Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Беззмінним ведучим шоу залишається Юрій Горбунов, а ось в суддівському складі відбулися зміни. Місце MONATIK займе в цей раз Франсиско Гомес – харизматичного британського танцюриста глядачі пам'ятають з проекту «Танцюють всі». Разом з ним оцінювати старання зірок і партнерів будуть Влад Яма і Катерина Кухар.

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуДзідзьо і Цибульська Яна (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Також на гостей чекав запальний виступ співачки, учасниці проекту і ведучої «ЖВЛ» – TAYANNA. Закривала цей спекотний вечір DJ sett від NANA, одна з найсексуальніших танцівниць минулого сезону.

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуЄлизавета Дружиніна (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуМакс Леонов (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуЄвген Дмитренко (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуНадія Матвєєва і Валерій Шохін (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону

Євген Кот (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуВолодимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуГанна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуЮлія Сахневич (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуТанці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуАделіна Делі (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезону

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуTAYANNA та Ігор Кузьменко (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Танці з зірками-2019: як склалися танцювальні пари і яких сюрпризів чекати від нового сезонуОлена Шоптенко (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Судячи з настрою зірок і їх тренерів, на паркеті варто очікувати справжніх танцювальних боїв: за словами більшості знаменитостей, їх влаштує лише перемога. До речі, багато учасників шоу вже відчули на собі результати наполегливих тренувань. Так, деякі зазначили, що помітно схудли, а інші – що стали більш витривалими і сильними. Докладніше читайте в наступних матеріалах.

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