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Учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів краси

Lite » Краса 22.08.2019 - 19:29
Учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів краси
Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменита танцівниця ділиться б'юті-лайфхаками

Ілона Гвоздьова – одна з найбільш енергійних, життєрадісних і чарівних учасниць зоряного проекту. Як справжній професіонал, вона завжди прагне до максимуму – будь то робота або ж питання особистого характеру. Мабуть, тому і досягає небувалих успіхів у проектах (в минулому році разом з Ігорем Ласточкіним вони стали переможцями проекту «Танці з зірками»), а також уміє створити особливу атмосферу в сім'ї.

Учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів красиІлона Гвоздьова – природжений лідер (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Окремої уваги заслуговує і зовнішній вигляд 31-річної красуні – завжди струнка, підтягнута, з сяючою шкірою і вогонь ком в очах. У такої дівчини так і хочеться випитати секрети краси. І Ілона з радістю їх розкриває.

Перший і один з найважливіших секретів краси, на думку Ілони, – це здоровий сон.

Другий – правильне харчування і багато води протягом дня. Щоб бути у формі, зірка радить виключити з раціону три компоненти: смажена їжа, борошняне і солодке. Але без фанатизму: іноді можна дозволити собі і невеликі слабкості.

Учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів красиУлюблений вид спорту – один з головних секретів краси, вважає зірка (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для того, щоб тіло було красивим, а радісні емоції та позитивний настрій просто переповнювали, потрібно займатися улюбленим видом спорту. Не обов'язково танцями, впевнена знаменитість. Чи любите ви біг, йогу або віндсерфінг, неважливо. Головне – отримувати задоволення від процесу.

І останній, але один з найбільш важливих, як зазначає Ілона, пунктів – любов. Саме вона наділяє жінку справжньою красою і сяйвом. До речі, танцівниця зізналася, що вона дотримується всі п'ять пунктів.

Учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів красиНещодавно Ілона з чоловіком влаштували собі весільну фотосесію (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона також дуже активна в мережі – на своїй сторінці в Instagram знаменита танцівниця ділиться не тільки останніми новинами і відео з тренувань, але і постами на тему краси, догляду за собою, а також материнства і виховання дітей. Багато уваги вона приділяє і коханому чоловікові Івану Хомячуку.

Учасниця Танці з зірками 2019 Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів краси

Дочка Ілони Валерія теж почала займатися танцями (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, Ілона та Іван одружилися 5 років тому, але до цього ще 5 років перебували у відносинах. У сім'ї підростає дочка Валерія, яка вже пішла по стопах мами і займається танцями.

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