ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Танці з зірками 2019: з шоу вилетіла найяскравіша пара

STYLERЖиття    21.10.2019 - 14:13
Танці з зірками 2019: з шоу вилетіла найяскравіша пара
Людмила Барбір і Дмитро Жук (1plus1.ua)

Людмила Барбір і Дмитро Жук покинули шоу Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 покинула найяскравіша пара шоу - Людмила Барбір і Дмитро Жук. Це було настільки сумно для телеглядачів і самої учасниці, що ніхто не міг стримати сліз.

Нагадаємо, що матір п'ятьох дітей Людмила Барбір пройшла дуже довгий шлях на проекті і в ефірі дев'ятого випуску вона показала глядачам, на що здатна. Але судді цього не оцінили.

Танець вийшов цікавий і Барбір танцювала добре. Однак судді причепилися до парі по багатьом пунктам, хоча танцювали учасники не так погано. В результаті за свою самбу вони отримали 30 балів, найнижчу оцінку.

Танці з зірками 2019: з шоу вилетіла найяскравіша параЛюдмила Барбір і Дмитро Жук (1plus1.ua)

Навіть шпагат Людмили Барбір не допоміг парі продовжити участь у шоу.

Відео: Самба Людмили Барбір і Дмитра Жука (YouTube/Танці з зірками)

Оцінки суддів парам:

  • Ганна Різатдінова та Дмитро Жук – 40
  • Олена Кравець та Дмитро Дікусар – 36
  • Даніель Салем і Юлія Сахневич – 34
  • Олексій Яровенко та Олена Шоптенко– 34
  • Ксенія Мішина та Євген Кот - 33
  • Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова - 32
  • Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - 31
  • Людмила Барбір і Дмитро Жук– 30

Lady in red: сексапільна Тіна Кароль полонила розкішним декольте і стрункими ногами Танці з зірками: Катерина Кухар жорстко образила учасника проекту (відео)
Новини України Танцы со звездами
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся