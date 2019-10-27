Танці з зірками 2019: результати шоу 27 жовтня (фото, відео)

10 випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Даніель Салем і Юлія Сахневич
Танці з зірками 2019 27 жовтня покинула пара Даніель Салем і Юлія Сахневич. Цим учасникам танцювального телешоу на каналі 1+1 в 10 випуску глядачі віддали найменше своїх голосів.
А ось за оцінками суддів у десятому прямому ефірі лідером турнірної таблиці стала пара Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров. Останнє місце Влад Яма, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Франциско Гомес присудили Володимиру Остапупчуку, який танцював з Ілоною Цвяховий.
Номер відкриття – Танці з зірками 2019 10 випуск (відео: YouTube/ Танці з зірками)
Містичний десятий ефір шоу Танці з зірками 2019 розпочався з виступу Володимира Остапчука та Ілони Гвоздєвої, які танцювали самбу.
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Далі свій номер суддям і телеглядачам показали Даніель Салем і Юлія Сахневич.
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Після цього свій виступ продемонстрували Вікторія Булетко і Дмитро Дікусар.
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Ксенія Мішина та Євген Кот станцювали сексуальну румбу.
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Олексій Яровенко разом з Оленою Шоптенко показали свій яскравий вампірський танець.
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров продовжили дивувати телеглядачів проекту Танці з зірками 2019.
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Олена Кравець вирішила здивувати всіх хіп-хопом у танці з Максимом Леоновим.