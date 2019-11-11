Танці з зірками 2019: результати шоу 10 листопада (фото, відео)

Танці з зірками 2019 12 ефір відбувся 10 листопада і став дуже яскравим. Демонстрація росте в геометричній прогресії майстерності зоряних учасників, помножена на азарт і здоровий дух суперництва, плюс два номери від конкурсантів замість одного подарували глядачам масу задоволення, а суддям - необхідність робити непростий вибір. За підсумками шоу паркет залишає пара Олена Кравець і Макс Леонов, які набрали найменшу підтримку глядачів.

В той же час судді найменшу кількість балів віддали Вікторія Булітко і Дмитру Дикусару - їх два номери в сумі набрали 59 балів.

У зоні ризику за підсумками чвертьфіналу шоу опинилися три пари: Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, Олена Кравець та Максим Леонов а також Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар - але останніх врятували глядачі, і конкурсанти продовжать боротьбу вже у півфіналі. Судді проекту прима-балерина Катерина Кухар та король бального такца Влад Яма віддали свої голоси за Остапчука, після чого той не в силах стримати емоції просто стрибав від щастя в буквальному сенсі.

Олена Кравець і Макс Леонов залишають "Танці з зірками" за підсумками 12 випуску (Фото: скріншот)

"Олена Кравець та Максим Леонов сьогодні наше шоу залишають... Олена, прийми наші вітання - ти велика розумниця, ти молодець! Ти прийшла отримати щастя, ти була щасливою на цьому паркеті, і ми раді, що ти дійшла до чвертьфіналу. На жаль, сьогодні цей марафон закінчився. Ти показала круто все, що могла, і нам дійсно дуже шкода, що ти залишаєш наше шоу", - сказав ведучий Юрій Горбунов.

Зал аплодував Кравець і Леонову стоячи.

"Правда, я впевнена - це були одні з найбільш щасливих чотирьох місяців мого життя! Це була таке шалена пригода, це була казка, яка ожила!" - зізналася Олена Кравець, а також гаряче подякувала всім, хто зробив її реальністю - в першу чергу своєму партнеру Максу Леонову, а також глядачам, які дозволили їй повірити в себе.

Крім того, артистка "Квартал 95" заявила, що не збирається кидати танці та продовжить займатися хореографією.

Зірковими гостями на балконі в цей раз стали Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) з популярної групи "Время и Стекло". Артисти ділилися своїми емоціями від кожного номера і тепло підтримували конкурсантів.

Олена Кравець і Макс Леонов залишають "Танці з зірками" за підсумками 12 випуску (Фото: скріншот)

Результати 12 ефіру Танців з зірками 2019

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - 77 балів (40 і 37 балів)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова 73 бали (37 та 36 балів)

Олена Кравець і Максим Леонов - 67 балів (36 і 31 бал)

Ксенія Мішина та Женя Кот - 65 балів (36 29 балів)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар - 59 балів (33 і 26 балів)

Танці з зірками 2019 - результати 12 випуску (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

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Танці з зірками 12 випуск - номер відкриття (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров у сьогоднішньому ефірі шоу "Танці з зірками" представили ніжний модерн - номер був присвячений матері гімнастки-чемпіонки. На танцполі кружляла пара під пісню Ассоль. Судді дали виконавцям 37 балів.

Також учасники виконали квікстеп під пісню C2C - "Happy". Цей номер судді оцінили на максимум - всі підняли таблички з 10-ми - разом конкурсанти отримали найвищу оцінку в 40 балів.

Танці з зірками - Анна Різатдінова та Олександр Прохоров виконали квікстеп (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу "Танці з зірками" в 12 випуск танцювали модерн (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров представили танець модерн (Відео: facebook.com/tanci1plus1)

Ксенія Мішина та Женя Кот представили чуттєвий фрістайл під пенсю Тіни Кароль "Навіщо я знаю". Судді дали виконавцям 36 балів.

Ксенія Мішина та Женя Кот на шоу "Танці з зірками" 12 випуск представили фрістайл (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Також пара Мішина-Кот продемонстрували "буйство фарб" зі своїм виконанням самби. Судді дали номером загальний бал 29.

Танці з зірками - Ксенія Мішина та Женя Кот виконали самбу (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова подарували яскраві емоції чудовим виконанням румби, а судді оцінили номер на 37 балів.

А перед цим пара підірвала танцпол хіп-хопом на пісню "Лох" групи "Время и Стекло". Цей перфоманс був оцінений в 36 балів.

Танці з зірками - Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова танцювали хіп-хоп (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова на шоу "Танці з зірками" 12 випуск представили румбу (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танці з зірками - Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова виконали румбу (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар запалили на танцполі зі своїм танго під пісню ВІА Гра "Я не повернуся" і зірвали у залі шквал аплодисментів. Чапкіс та Кухар оцінили номер на 9 балів, Гомес тільки на 7 балів, а Яма - на 8 балів, разом всього 33 бали.

Також пара виконала джайв, який отримав від суддів лише 26 балів.

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар на шоу "Танці з зірками" 12 випуск танцювали джайв (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар на шоу "Танці з зірками" 12 випуск танцювали танго (Відео: Відео: YouTube / Танці з зірками)

Олена Кравець і Макс Леонов на 12 ефірі "Танців" виконали контемпорарі під пісню Джамали "Верше". Загальна сума балів від суддів - 36.

Також пара виконала танець Ча-ча-ча під пісню Abba "Dancing Queen", який судді оцінили на 31 бал.

Танці з зірками - Олена Кравець і Макс Леонов виконали контемпорарі (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Танці з зірками - Олена Кравець і Макс Леонов танцювали Ча-ча-ча (Відео: YouTube / Танці з зірками)