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На "Танцях з зірками" Фаготу викликали "швидку": чим закінчилася історія

Автор: Людмила Жукова

У четвертому випуску нового сезону "Танців з зірками" учаснику групи ТНМК Олегу Фаготу Михайлюті стало погано.

Про це стало відомо з прямої трансляції шоу.

Музиканту потрібно було виходити на паркет, але йому стало погано і довелося викликати медиків. Як виявилося, у Фагота піднявся тиск. Про це глядачам розповів ведучий шоу Юрій Горбунов, перервавши ефір на блок реклами.

Лікарі попросили Фагота не виступати, але він їх не послухав і продовжив участь у програмі. Він зі своєю партнеркою Катериною Трішиною виконали пасодобль.

Після виступу глядачі вибухнули оплесками і скандували: "Браво". Судді "Танців" також похвалили Фагота за те, що він все ж вийшов танцювати. Виступ пари оцінили в 29 балів з 40.

Нагадаємо, що на цьому тижні паркет покинули актор і стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова. Ця пара отримала найменше голосів від телеглядачів.

Як ми раніше писали, Джамала поділилася несподіваним одкровенням про танці та партнера на "Танцях з зірками".

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Танцы со звездами