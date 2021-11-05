Талановита українська оперна співачка загинула в Бельгії: "повинна була співати в Парижі"

"Шановні колеги, дорогі студенти, дорогі друзі. З великим сумом ми дізналися сьогодні про трагічну смерть міс Елли Петніченко, блискучої співаючої студентки. У цей трагічний момент всі наші думки з її рідними та близькими людьми, яким ми приносимо найглибші співчуття. Генеральний директор Гвідо Джардон", - сказано в повідомленні.

Відомо, що трагедія з Еллою Петніченко сталася 2 листопада. Дівчина переходила ввечері дорогу біля зупинки і її збив трамвай.

Елла Петніченко родом з Сіверська Донецької області. У Харкові вона закінчила Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.

Українська оперна співачка Елла Петніченко загинула в Бельгії

У 2017 році вона переїхала до Бельгії та вступила до консерваторії. В Україні у неї залишилася мама.

У Льєжі дівчина жила в місцевій родині. Вона мріяла стати оперною співачкою і готувалася до виступу на конкурсі в Парижі – зовсім недавно вона пройшла відбір на участь у престижному конкурсі молодих виконавців.

У коментарях друзі та колеги Петніченко висловили співчуття рідним. Вони шоковані її смертю.

Елла Петніченко - Ave Maria